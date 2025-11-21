Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос на позитиве геополитических новостей - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/rynok-864796067.html
Российский рынок акций вырос на позитиве геополитических новостей
Российский рынок акций вырос на позитиве геополитических новостей - 21.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на позитиве геополитических новостей
Российский рынок акций растет днем пятницы на позитиве от благоприятных геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T15:15+0300
2025-11-21T16:13+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
украина
рф
дональд трамп
дмитрий песков
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем пятницы на позитиве от благоприятных геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.06 мск рос на 1,26%, до 2 661,55 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,66%, до 62,33 доллара за баррель. По сути, весь рост был совершен еще вчера на вечерней сессии, после того как стало известно, что власти Украины готовы обсуждать мирные предложения президента США Дональда Трампа, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Основным катализатором оптимизма инвесторов стало появление информации о согласованном Россией и США проекте прекращения боевых действий на Украине, который включает 28 пунктов. Хотя окончательные договоренности пока отсутствуют, сама возможность политического урегулирования поддержала спрос на российские активы", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста акции Московского кредитного банка (+1,51%), "Башнефти" (+0,83%), префы "Ленэнерго" (+0,68%), обыкновенные акции "Фармсинтеза" (+0,33%) и ОГК-2 (+0,03%). В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-2,91%), "Татнефти" (-2,72%), "Группы Позитив" (-2,72%), "Вуш Холдинга" (-2,68%) и "Роснефти" (-2,65%). "Поддержку фондовому рынку оказывает благоприятный новостной фон в области геополитики. Потенциальное урегулирование конфликта на Украине, очевидно, поддержит дальнейшее восстановление фондовых индексов в направлении максимумов октября (2 750 пунктов по индексу Мосбиржи). Между тем в краткосрочной перспективе нельзя исключать консолидации вокруг достигнутых уровней на фоне повышенной волатильности, в зависимости от поступающих новостей", - рассказала Наталия Пырьева из "Цифры брокер". С технической точки зрения поддержкой может выступать уровень 2 731 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит 50-дневное скользящее среднее, добавила она. "Ожидания по закрытию рынка очень вариативны, и варианты эти в первую очередь зависят от информации СМИ, которая будет касаться хода обсуждения мирных предложений Трампа. Продвижение к мирному урегулированию может поднять индекс Мосбиржи выше 2 700 пунктов, публикация возражений, что более вероятно, может отменить вчерашний вечерний рост", - заключил Калачев. В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, украина, рф, дональд трамп, дмитрий песков, мосбиржа, финам, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мосбиржа, Финам, УК Альфа-Капитал
15:15 21.11.2025 (обновлено: 16:13 21.11.2025)
 
Российский рынок акций вырос на позитиве геополитических новостей

Рынок акций РФ растет на позитиве от благоприятных геополитических новостей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем пятницы на позитиве от благоприятных геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.06 мск рос на 1,26%, до 2 661,55 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,66%, до 62,33 доллара за баррель.
По сути, весь рост был совершен еще вчера на вечерней сессии, после того как стало известно, что власти Украины готовы обсуждать мирные предложения президента США Дональда Трампа, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Основным катализатором оптимизма инвесторов стало появление информации о согласованном Россией и США проекте прекращения боевых действий на Украине, который включает 28 пунктов. Хотя окончательные договоренности пока отсутствуют, сама возможность политического урегулирования поддержала спрос на российские активы", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах роста акции Московского кредитного банка (+1,51%), "Башнефти" (+0,83%), префы "Ленэнерго" (+0,68%), обыкновенные акции "Фармсинтеза" (+0,33%) и ОГК-2 (+0,03%).
В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-2,91%), "Татнефти" (-2,72%), "Группы Позитив" (-2,72%), "Вуш Холдинга" (-2,68%) и "Роснефти" (-2,65%).
"Поддержку фондовому рынку оказывает благоприятный новостной фон в области геополитики. Потенциальное урегулирование конфликта на Украине, очевидно, поддержит дальнейшее восстановление фондовых индексов в направлении максимумов октября (2 750 пунктов по индексу Мосбиржи). Между тем в краткосрочной перспективе нельзя исключать консолидации вокруг достигнутых уровней на фоне повышенной волатильности, в зависимости от поступающих новостей", - рассказала Наталия Пырьева из "Цифры брокер".
С технической точки зрения поддержкой может выступать уровень 2 731 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит 50-дневное скользящее среднее, добавила она.
"Ожидания по закрытию рынка очень вариативны, и варианты эти в первую очередь зависят от информации СМИ, которая будет касаться хода обсуждения мирных предложений Трампа. Продвижение к мирному урегулированию может поднять индекс Мосбиржи выше 2 700 пунктов, публикация возражений, что более вероятно, может отменить вчерашний вечерний рост", - заключил Калачев.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАУКРАИНАРФДональд ТрампДмитрий ПесковМосбиржаФинамУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала