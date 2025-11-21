https://1prime.ru/20251121/rynok-864796067.html

Российский рынок акций вырос на позитиве геополитических новостей

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем пятницы на позитиве от благоприятных геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.06 мск рос на 1,26%, до 2 661,55 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,66%, до 62,33 доллара за баррель. По сути, весь рост был совершен еще вчера на вечерней сессии, после того как стало известно, что власти Украины готовы обсуждать мирные предложения президента США Дональда Трампа, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Основным катализатором оптимизма инвесторов стало появление информации о согласованном Россией и США проекте прекращения боевых действий на Украине, который включает 28 пунктов. Хотя окончательные договоренности пока отсутствуют, сама возможность политического урегулирования поддержала спрос на российские активы", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста акции Московского кредитного банка (+1,51%), "Башнефти" (+0,83%), префы "Ленэнерго" (+0,68%), обыкновенные акции "Фармсинтеза" (+0,33%) и ОГК-2 (+0,03%). В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-2,91%), "Татнефти" (-2,72%), "Группы Позитив" (-2,72%), "Вуш Холдинга" (-2,68%) и "Роснефти" (-2,65%). "Поддержку фондовому рынку оказывает благоприятный новостной фон в области геополитики. Потенциальное урегулирование конфликта на Украине, очевидно, поддержит дальнейшее восстановление фондовых индексов в направлении максимумов октября (2 750 пунктов по индексу Мосбиржи). Между тем в краткосрочной перспективе нельзя исключать консолидации вокруг достигнутых уровней на фоне повышенной волатильности, в зависимости от поступающих новостей", - рассказала Наталия Пырьева из "Цифры брокер". С технической точки зрения поддержкой может выступать уровень 2 731 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит 50-дневное скользящее среднее, добавила она. "Ожидания по закрытию рынка очень вариативны, и варианты эти в первую очередь зависят от информации СМИ, которая будет касаться хода обсуждения мирных предложений Трампа. Продвижение к мирному урегулированию может поднять индекс Мосбиржи выше 2 700 пунктов, публикация возражений, что более вероятно, может отменить вчерашний вечерний рост", - заключил Калачев. В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.

