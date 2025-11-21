https://1prime.ru/20251121/rynok-864805226.html

Российский рынок акций в пятницу подскочил на 2,16%

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию подскочил на 2,16%, за неделю - на 6,31%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,16%, до 2 685,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,1%, до 1 116,6 пункта, долларовый РТС - на 4,37%, до 1 070,35 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 6,31%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,13%, РТС - на 9,14%.

