Российский рынок акций заметно подрос по итогам торгов пятницы
2025-11-21T19:22+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в пятницу заметно подрос, продолжив отыгрывать геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,16% - до 2 685,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,1%, до 1 116,6 пункта, долларовый РТС - на 4,37%, до 1 070,35 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 6,31%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,13%, РТС - на 9,14%. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 2,15% - до 62,02 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в конце недели уверенно прибавлял, причем утром пятницы он успел отметиться на 2700 пунктов. Обсуждение мирного плана по Украине, предложенного США, вселяет надежду на то, что в этот раз дипломатические усилия все-таки возьмут верх. Правда, отношение властей самой Украины и европейских лидеров к проекту мирного соглашения ожидаемо прохладное, что сдерживает уровень оптимизма участников торгов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". К тому же рубль продолжил укрепляться, а цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с конца октября в свете рисков увеличения предложения, отметил он. "В течение недели индекс Мосбиржи находился преимущественно под влиянием геополитических новостей, которые звучали довольно обнадеживающе, но представляли собой утечки, опубликованные в СМИ, и крайне сдержанно комментировались официальными лицами. Инвесторы находятся в ожидании официальных комментариев по так называемому проекту мирного плана, предложенному США", - заметил Андрей Алексеев из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Башнефти" (+3,11%), префы "Ленэнерго" (+2,29%), обыкновенные акции "Московского кредитного банка" (+2,16%), "Мечела" (обыкновенные растут на 1,01%, префы – на 0,96%) и ОГК-2 (+0,83 %). В лидерах снижения — акции банка "Санкт-Петербург" (−2,25%), "Ростелекома" (−1,95%), ДВМП (−1,89%), "Татнефти" (−1,83%) и "Сургутнефтегаза" (−1,70%). Прогнозы "Индекс Мосбиржи подошел к линии начавшегося в августе нисходящего тренда и сопротивлению 2700 пунктов, стабилизация выше которого в ближайшие недели при соответствующих фундаментальных сигналах может способствовать развитию отскока к летнему пику 3014 пунктов. Потеря геополитических надежд, в то же время, может привести к отступлению от 2700 пунктов, снятию краткосрочной перекупленности и коррекции индикатора в район 2550-2600 пунктов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Если внешнеполитические сигналы поддержат рыночный оптимизм, следующей целью индекса Мосбиржи станет 2700 пунктов, в то время как торможение мирных процессов способно вернуть рынок к состоянию безыдейного боковика под 2600 пунктов. Прогноз на начало будущей недели – 2550-2700 пунктов", - считает Шепелев.
