СМИ: Самолет с Ургантом и Гудковым совершил вынужденную посадку в Мюнхене

В Мюнхене совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, сообщает Life.
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Мюнхене совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, сообщает Life."Cамолет Airbus A319 компании Air Serbia летел из Лондона в Белград, но через два часа после вылета из аэропорта Хитроу вынужденно приземлился в Мюнхене", — сказано в публикации.По информации издания, во время посадки борт встречали пожарные машины и сотрудники служб безопасности аэропорта. Спустя около часа после инцидента самолет продолжил путь в Белград, где он успешно приземлился. В Сербии у Урганта и его команды запланировано выступление.
