СМИ: Самолет с Ургантом и Гудковым совершил вынужденную посадку в Мюнхене - 21.11.2025
СМИ: Самолет с Ургантом и Гудковым совершил вынужденную посадку в Мюнхене
СМИ: Самолет с Ургантом и Гудковым совершил вынужденную посадку в Мюнхене - 21.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Самолет с Ургантом и Гудковым совершил вынужденную посадку в Мюнхене
В Мюнхене совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, сообщает Life. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T21:38+0300
2025-11-21T21:38+0300
белград
мюнхен
лондон
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Мюнхене совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, сообщает Life."Cамолет Airbus A319 компании Air Serbia летел из Лондона в Белград, но через два часа после вылета из аэропорта Хитроу вынужденно приземлился в Мюнхене", — сказано в публикации.По информации издания, во время посадки борт встречали пожарные машины и сотрудники служб безопасности аэропорта. Спустя около часа после инцидента самолет продолжил путь в Белград, где он успешно приземлился. В Сербии у Урганта и его команды запланировано выступление.
белград
мюнхен
лондон
белград, мюнхен, лондон
БЕЛГРАД, Мюнхен, ЛОНДОН
21:38 21.11.2025
 
СМИ: Самолет с Ургантом и Гудковым совершил вынужденную посадку в Мюнхене

Life: в Мюнхене экстренно приземлился борт с Ургантом и Гудковым

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Мюнхене совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, сообщает Life.
"Cамолет Airbus A319 компании Air Serbia летел из Лондона в Белград, но через два часа после вылета из аэропорта Хитроу вынужденно приземлился в Мюнхене", — сказано в публикации.
По информации издания, во время посадки борт встречали пожарные машины и сотрудники служб безопасности аэропорта. Спустя около часа после инцидента самолет продолжил путь в Белград, где он успешно приземлился. В Сербии у Урганта и его команды запланировано выступление.
БЕЛГРАД, Мюнхен, ЛОНДОН
 
 
Заголовок открываемого материала