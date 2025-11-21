https://1prime.ru/20251121/sberbank-864776895.html
Сбербанк назвал самую востребованную компетенцию при поиске сотрудников
Сбербанк назвал самую востребованную компетенцию при поиске сотрудников - 21.11.2025, ПРАЙМ
Сбербанк назвал самую востребованную компетенцию при поиске сотрудников
Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу,... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T03:40+0300
2025-11-21T03:40+0300
2025-11-21T03:40+0300
технологии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864776895.jpg?1763685628
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу, говорится в материалах центра макроэкономических исследований Сбербанка, которые есть у РИА Новости.
"Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях... По прогнозам аналитиков "Сбера", самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий", - говорится в исследовании в рамках международной конференции AI Journey.
"Сильная корпоративная культура и обучение сотрудников навыкам работы с GenAI становятся обязательными для успешного бизнеса. Ближайшие три года определят разрыв между компаниями, которые интегрировали GenAI, и теми, кто проигнорировал этот тренд", - отмечается в исследовании.
Уточняется, что 41% вакансий на российском рынке исследователи отнесли к высокоавтоматизируемым с помощью генеративного искусственного интеллекта, это означает, что в этих вакансиях есть большой процент алгоритмизируемых задач.
По данным исследования, востребованность навыков генеративного искусственного интеллекта растет повсеместно. "От соискателей ожидают умения работать с GenAI во все большем количестве направлений - это маркетинг, дизайн, аналитика, контент-менеджмент, обучение, работа с маркетплейсами. Компании ищут специалистов, которые умеют создавать продвинутые промпты и добиваться от нейросетей качественных результатов", - заключили аналитики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки
Технологии, Финансы, Банки
Сбербанк назвал самую востребованную компетенцию при поиске сотрудников
Сбербанк назвал умение интегрировать GenAI в работу самой востребованной компетенцией
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу, говорится в материалах центра макроэкономических исследований Сбербанка, которые есть у РИА Новости.
"Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях... По прогнозам аналитиков "Сбера", самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий", - говорится в исследовании в рамках международной конференции AI Journey.
"Сильная корпоративная культура и обучение сотрудников навыкам работы с GenAI становятся обязательными для успешного бизнеса. Ближайшие три года определят разрыв между компаниями, которые интегрировали GenAI, и теми, кто проигнорировал этот тренд", - отмечается в исследовании.
Уточняется, что 41% вакансий на российском рынке исследователи отнесли к высокоавтоматизируемым с помощью генеративного искусственного интеллекта, это означает, что в этих вакансиях есть большой процент алгоритмизируемых задач.
По данным исследования, востребованность навыков генеративного искусственного интеллекта растет повсеместно. "От соискателей ожидают умения работать с GenAI во все большем количестве направлений - это маркетинг, дизайн, аналитика, контент-менеджмент, обучение, работа с маркетплейсами. Компании ищут специалистов, которые умеют создавать продвинутые промпты и добиваться от нейросетей качественных результатов", - заключили аналитики.