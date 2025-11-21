https://1prime.ru/20251121/sberbank-864776895.html

Сбербанк назвал самую востребованную компетенцию при поиске сотрудников

2025-11-21T03:40+0300

технологии

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864776895.jpg?1763685628

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу, говорится в материалах центра макроэкономических исследований Сбербанка, которые есть у РИА Новости. "Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях... По прогнозам аналитиков "Сбера", самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий", - говорится в исследовании в рамках международной конференции AI Journey. "Сильная корпоративная культура и обучение сотрудников навыкам работы с GenAI становятся обязательными для успешного бизнеса. Ближайшие три года определят разрыв между компаниями, которые интегрировали GenAI, и теми, кто проигнорировал этот тренд", - отмечается в исследовании. Уточняется, что 41% вакансий на российском рынке исследователи отнесли к высокоавтоматизируемым с помощью генеративного искусственного интеллекта, это означает, что в этих вакансиях есть большой процент алгоритмизируемых задач. По данным исследования, востребованность навыков генеративного искусственного интеллекта растет повсеместно. "От соискателей ожидают умения работать с GenAI во все большем количестве направлений - это маркетинг, дизайн, аналитика, контент-менеджмент, обучение, работа с маркетплейсами. Компании ищут специалистов, которые умеют создавать продвинутые промпты и добиваться от нейросетей качественных результатов", - заключили аналитики.

2025

Новости

технологии, финансы, банки