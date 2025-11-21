https://1prime.ru/20251121/sfi-864812129.html

Совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды

экономика

бизнес

sfi

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров инвестиционного холдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 902 рублей на акцию, говорится в сообщении эмитента. "Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по акциям ПАО "ЭсЭфАй" по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 43,9 миллиарда рублей, что составляет 902 рубля на одну акцию (казначейские акции в расчете дивидендных выплат не учитываются). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, установлено 25 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. Внеочередное заседание общего собрания акционеров запланировано на 14 декабря. Собранию акционеров будет также предложено одобрить крупную сделку - продажу 87,5% акций лизинговой компании "Европлан", так как балансовая стоимость продаваемых акций превышает 50% от балансовых активов холдинговой компании. Компания выкупит акции у несогласных со сделкой по цене 1256,4 рубля. Также в повестку дня, как и планировалось, внесен вопрос о погашении оставшегося пакета казначейских акций в размере 3,2% от текущего уставного капитала компании.

