“Это простят”. Ситуации, когда штраф можно заплатить не сразу - 21.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251121/shtraf-864757305.html
“Это простят”. Ситуации, когда штраф можно заплатить не сразу
“Это простят”. Ситуации, когда штраф можно заплатить не сразу - 21.11.2025, ПРАЙМ
“Это простят”. Ситуации, когда штраф можно заплатить не сразу
Любые штрафы все равно придется заплатить, однако в ряде случаев это можно сделать с задержкой без какого-либо наказания за просрочку, рассказал агентству... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T03:03+0300
2025-11-21T03:03+0300
общество
бизнес
финансы
верховный суд
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237032_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_feedb17fc8de13c395e78deb13986a30.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Любые штрафы все равно придется заплатить, однако в ряде случаев это можно сделать с задержкой без какого-либо наказания за просрочку, рассказал агентству “Прайм” юрист Максим Волков.Соответствующее решение принял состоявшийся недавно пленум Верховного суда. Согласно готовящимся пояснениям, некоторые причины задержки с оплатой штрафа могут считаться уважительными.Суть в том, что закон теперь будет смотреть на реальные обстоятельства жизни человека. Вместо автоматического наказания за просрочку штрафа суды обязаны учитывать уважительные причины.Теперь к ним официально отнесли:“Важный момент: наличие уважительной причины нужно будет подтвердить. Больничный лист, справка от врача, документ о ЧС или квитанция с ошибкой от банка - такие доказательства будут основанием для отмены дополнительного наказания”, - отметил Волков.По его мнению, это правильный и справедливый подход. Закон начал учитывать реальные жизненные обстоятельства людей, отделяя тех, кто не платит специально, от тех, кто просто попал в сложную ситуацию.Разъяснение делает наше законодательство более гибким и жизненным. Оно напоминает, что закон существует для людей, а не люди для закона. Это и есть признак зрелой правовой системы, которая защищает не только порядок, но и справедливость, заключил юрист.
общество , бизнес, финансы, верховный суд, штраф
Общество , Бизнес, Финансы, Верховный суд, штраф
03:03 21.11.2025
 
“Это простят”. Ситуации, когда штраф можно заплатить не сразу

Юрист Волков назвал три ситуации, когда можно просрочить уплату штрафа

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Любые штрафы все равно придется заплатить, однако в ряде случаев это можно сделать с задержкой без какого-либо наказания за просрочку, рассказал агентству “Прайм” юрист Максим Волков.
Соответствующее решение принял состоявшийся недавно пленум Верховного суда. Согласно готовящимся пояснениям, некоторые причины задержки с оплатой штрафа могут считаться уважительными.
Суть в том, что закон теперь будет смотреть на реальные обстоятельства жизни человека. Вместо автоматического наказания за просрочку штрафа суды обязаны учитывать уважительные причины.
Теперь к ним официально отнесли:
  1. 1.
    Серьезное лечение или болезнь;
  2. 2.
    Чрезвычайную ситуацию (пожары, наводнения);
  3. 3.
    Ошибку в реквизитах для оплаты
“Важный момент: наличие уважительной причины нужно будет подтвердить. Больничный лист, справка от врача, документ о ЧС или квитанция с ошибкой от банка - такие доказательства будут основанием для отмены дополнительного наказания”, - отметил Волков.
По его мнению, это правильный и справедливый подход. Закон начал учитывать реальные жизненные обстоятельства людей, отделяя тех, кто не платит специально, от тех, кто просто попал в сложную ситуацию.
Разъяснение делает наше законодательство более гибким и жизненным. Оно напоминает, что закон существует для людей, а не люди для закона. Это и есть признак зрелой правовой системы, которая защищает не только порядок, но и справедливость, заключил юрист.
 
ОбществоБизнесФинансыВерховный судштраф
 
 
