“Это простят”. Ситуации, когда штраф можно заплатить не сразу

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Любые штрафы все равно придется заплатить, однако в ряде случаев это можно сделать с задержкой без какого-либо наказания за просрочку, рассказал агентству “Прайм” юрист Максим Волков.Соответствующее решение принял состоявшийся недавно пленум Верховного суда. Согласно готовящимся пояснениям, некоторые причины задержки с оплатой штрафа могут считаться уважительными.Суть в том, что закон теперь будет смотреть на реальные обстоятельства жизни человека. Вместо автоматического наказания за просрочку штрафа суды обязаны учитывать уважительные причины.Теперь к ним официально отнесли:“Важный момент: наличие уважительной причины нужно будет подтвердить. Больничный лист, справка от врача, документ о ЧС или квитанция с ошибкой от банка - такие доказательства будут основанием для отмены дополнительного наказания”, - отметил Волков.По его мнению, это правильный и справедливый подход. Закон начал учитывать реальные жизненные обстоятельства людей, отделяя тех, кто не платит специально, от тех, кто просто попал в сложную ситуацию.Разъяснение делает наше законодательство более гибким и жизненным. Оно напоминает, что закон существует для людей, а не люди для закона. Это и есть признак зрелой правовой системы, которая защищает не только порядок, но и справедливость, заключил юрист.

