Совет директоров "Сибура" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала - 21.11.2025
Совет директоров "Сибура" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала
Экономика, Финансы, Сибур
16:25 21.11.2025 (обновлено: 16:45 21.11.2025)
 
Совет директоров "Сибура" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала

Совет директоров "Сибура" рекомендовал выплату 15,249 млрд руб дивидендов за III квартал

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Сибур"
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал выплату 15,249 миллиарда рублей в качестве дивидендов за прошлый квартал, следует из сообщения компании.
"Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам девяти месяцев 2025 отчетного года в размере 14 (четырнадцать) рублей 55 копеек на одну обыкновенную акцию, что соответствует 37 003 389 405 (тридцать семь миллиардов три миллиона триста восемьдесят девять тысяч четыреста пять) рублей 55 копеек", - приводится формулировка решения совета директоров.
"С учетом выплаченных дивидендов по итогам полугодия 2025 года в размере 8... рублей 60 копеек на одну обыкновенную акцию, что соответствует 21 754 035 701... рубль, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 5 (пять) рублей 95 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 249 353 704 (пятнадцать миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот четыре) рубля 55 копеек", - добавляется там.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, указано 23 декабря.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
ЭкономикаФинансыСибур
 
 
