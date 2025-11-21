https://1prime.ru/20251121/sibur-864797463.html

Совет директоров "Сибура" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала

Совет директоров "Сибура" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала - 21.11.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Сибура" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала

Совет директоров "Сибура" рекомендовал выплату 15,249 миллиарда рублей в качестве дивидендов за прошлый квартал, следует из сообщения компании. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T16:25+0300

2025-11-21T16:25+0300

2025-11-21T16:45+0300

экономика

финансы

сибур

https://cdnn.1prime.ru/img/82946/45/829464549_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5d0bf553afcd387f2b4c626861381087.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал выплату 15,249 миллиарда рублей в качестве дивидендов за прошлый квартал, следует из сообщения компании. "Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам девяти месяцев 2025 отчетного года в размере 14 (четырнадцать) рублей 55 копеек на одну обыкновенную акцию, что соответствует 37 003 389 405 (тридцать семь миллиардов три миллиона триста восемьдесят девять тысяч четыреста пять) рублей 55 копеек", - приводится формулировка решения совета директоров."С учетом выплаченных дивидендов по итогам полугодия 2025 года в размере 8... рублей 60 копеек на одну обыкновенную акцию, что соответствует 21 754 035 701... рубль, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 5 (пять) рублей 95 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 249 353 704 (пятнадцать миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот четыре) рубля 55 копеек", - добавляется там.Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, указано 23 декабря."Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

https://1prime.ru/20251117/tatneft-864600557.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сибур