"Билайн" запустил верификацию для иностранных сим-карт, попавших в Россию

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Билайн" запустил верифицикацию для иностранных сим-карт, которые попали на территорию России, через Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом) - это позволит не ждать окончания 24-часового периода охлаждения, сообщили в компании. "Билайн" запустил верификацию для иностранных сим-карт, чтобы быстрее восстановить доступ к мобильному интернету и смс … Теперь при регистрации иностранной сим-карты в сети "Билайн" пользователю предлагается пройти простую проверку через капчу. После успешного подтверждения доступ к услугам передачи данных и обмену смс восстанавливается сразу, без необходимости ждать окончания 24-часового периода", - сказали в компании. Таким образом, иностранный абонент восстановит доступ к мобильному интернету и смс в российской сети. Как отметили в компании, введение такого механизма направлено на снижение неудобств для иностранных пользователей, которые сталкиваются с временными ограничениями работы сим-карт в роуминге на территории России. Ранее Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве. В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.

