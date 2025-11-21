Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разорвавшаяся бомба". В США дали оценку последствиям скандала на Украине
"Разорвавшаяся бомба". В США дали оценку последствиям скандала на Украине
"Разорвавшаяся бомба". В США дали оценку последствиям скандала на Украине - 21.11.2025, ПРАЙМ
"Разорвавшаяся бомба". В США дали оценку последствиям скандала на Украине
Коррупционный скандал, разгоревшийся в Киеве, приведет к крайне тяжелым последствиям для нынешнего режима на Украине, отмечает American Thinker."Скандал с... | 21.11.2025, ПРАЙМ
в мире
киев
украина
сша
стив уиткофф
рада
энергоатом
набу
владимир зеленский
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал, разгоревшийся в Киеве, приведет к крайне тяжелым последствиям для нынешнего режима на Украине, отмечает American Thinker."Скандал с Тимуром Миндичем и причастность к нему Владимира Зеленского дали эффект разорвавшейся бомбы", — говорится в публикации.По мнению автора материала, "медийный пожар" вокруг расследования НАБУ способен вынудить Брюссель пойти на ужесточение мер в отношении Украины, включая усиление контроля над поставками вооружений.Также подчеркивается, что история с так называемыми "пленками Миндича" нанесла серьезный ущерб отношению США к киевскому режиму. В качестве примера приводится отказ спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа встретиться с Андреем Ермаком, возглавляющим офис Зеленского."Теперь любой американский чиновник трижды подумает, прежде чем пожимать руку Владимиру Зеленскому и делать с ним селфи. Последствия для репутации просто чудовищные", — заключает автор.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября приступило к крупной спецоперации по выявлению коррупционных практик в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало снимки сумок, набитых пачками иностранной валюты, найденных в ходе обысков; точный объем средств пока не раскрывается.Как сообщил депутат Ярослав Железняк, обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" пишет, что следователи также прибыли к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена предварительно поспешно вывезли с Украины.Следствие выяснило, что финансы, полученные по коррупционным схемам в энергетике на Украине, впоследствии отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко отметила, что в этих условиях Киев может утратить поддержку западных стран.НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, участвовавшей в коррупционных схемах в энергетической отрасли, включая Миндича. В деле фигурирует и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от поста министра юстиции, его увольнение, как и освобождение Светланы Гринчук с должности министра энергетики, предстоит утвердить Раде. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
киев
украина
сша
в мире, киев, украина, сша, стив уиткофф, рада, энергоатом, набу, владимир зеленский
В мире, Киев, УКРАИНА, США, Стив Уиткофф, Рада, Энергоатом, НАБУ, Владимир Зеленский
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал, разгоревшийся в Киеве, приведет к крайне тяжелым последствиям для нынешнего режима на Украине, отмечает American Thinker.
"Скандал с Тимуром Миндичем и причастность к нему Владимира Зеленского дали эффект разорвавшейся бомбы", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, "медийный пожар" вокруг расследования НАБУ способен вынудить Брюссель пойти на ужесточение мер в отношении Украины, включая усиление контроля над поставками вооружений.
Также подчеркивается, что история с так называемыми "пленками Миндича" нанесла серьезный ущерб отношению США к киевскому режиму. В качестве примера приводится отказ спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа встретиться с Андреем Ермаком, возглавляющим офис Зеленского.
"Теперь любой американский чиновник трижды подумает, прежде чем пожимать руку Владимиру Зеленскому и делать с ним селфи. Последствия для репутации просто чудовищные", — заключает автор.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября приступило к крупной спецоперации по выявлению коррупционных практик в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало снимки сумок, набитых пачками иностранной валюты, найденных в ходе обысков; точный объем средств пока не раскрывается.
Как сообщил депутат Ярослав Железняк, обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" пишет, что следователи также прибыли к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена предварительно поспешно вывезли с Украины.
Следствие выяснило, что финансы, полученные по коррупционным схемам в энергетике на Украине, впоследствии отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко отметила, что в этих условиях Киев может утратить поддержку западных стран.
НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, участвовавшей в коррупционных схемах в энергетической отрасли, включая Миндича. В деле фигурирует и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от поста министра юстиции, его увольнение, как и освобождение Светланы Гринчук с должности министра энергетики, предстоит утвердить Раде. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
