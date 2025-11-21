"Решающая роль". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
Il Giornalе: системы "Солнцепек" играют большую роль в продвижении ВС России
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет итальянская газета Il Giornalе.
"На оперативном уровне система ТОС-1А по-прежнему используется как оружие, которое может быстро изменить тактический баланс благодаря своей способности нейтрализовать ключевые объекты и координационные центры противника. Благодаря сочетанию термобарической мощности и быстроты действия система может играть решающую роль в маневрах российских войск, а также оказывать психологическое воздействие, влияющее на эффективность обороны противника", — говорится в материале.
Издание акцентирует внимание на том, что система остается одной из наиболее действенных в арсенале российской армии. Гибкость в выборе дальности стрельбы, варьирующейся от нескольких сотен метров до нескольких километров, способствует адаптации к различным боевым условиям и задачам. Это делает ее незаменимой для прямой поддержки штурмовых подразделений при выполнении сложных операций, подчеркивается в тексте.
На прошлой неделе в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию "Солнцепеков", оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников.
Минобороны в октябре сообщало, что расчеты ТОС-1А группировки российских войск "Южная" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на Краматорско- Дружковском направлении в ДНР.