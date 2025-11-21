https://1prime.ru/20251121/sobytiya-864802241.html

"Решающая роль". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет итальянская газета Il Giornalе. | 21.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет итальянская газета Il Giornalе."На оперативном уровне система ТОС-1А по-прежнему используется как оружие, которое может быстро изменить тактический баланс благодаря своей способности нейтрализовать ключевые объекты и координационные центры противника. Благодаря сочетанию термобарической мощности и быстроты действия система может играть решающую роль в маневрах российских войск, а также оказывать психологическое воздействие, влияющее на эффективность обороны противника", — говорится в материале.Издание акцентирует внимание на том, что система остается одной из наиболее действенных в арсенале российской армии. Гибкость в выборе дальности стрельбы, варьирующейся от нескольких сотен метров до нескольких километров, способствует адаптации к различным боевым условиям и задачам. Это делает ее незаменимой для прямой поддержки штурмовых подразделений при выполнении сложных операций, подчеркивается в тексте.На прошлой неделе в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию "Солнцепеков", оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников.Минобороны в октябре сообщало, что расчеты ТОС-1А группировки российских войск "Южная" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на Краматорско- Дружковском направлении в ДНР.

