В США импорт китайских автомобилей упал ниже $100 миллионов

2025-11-21T05:17+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

сша

китай

мексика

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Поставки китайских легковых автомобилей в США в этом августе на фоне американских пошлин на импорт из Китая упали ниже 100 миллионов долларов - до минимума за два года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы. Так, за август Штаты импортировали легковых машин из Поднебесной чуть больше, чем на 99 миллионов долларов. Объем поставок стал минимальным с июня 2023 года и впервые с тех пор опустился ниже 100 миллионов долларов. В месячном выражении американский импорт снизился на 10%, а в годовом - почти в 6 раз. По итогам восьми месяцев американцы снизили покупки китайских авто в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,2 миллиарда долларов. Больше всего американцы приобретали машины с бензиновым двигателем объемом от 1,5 до 3 литров (49,9 миллиона долларов) и гибриды (35,4 миллиона). Крупнейшими поставщиками легковушек в США по итогам месяца стали Мексика (3,8 миллиарда долларов), Япония (2,8 миллиарда), Южная Корея (2,5 миллиарда), Канада (1,9 миллиарда) и Германия (1,5 миллиарда). Китай занял 10-е место, хотя год назад был 7-м.

2025

