"Русские – монстры": в США высказались о перспективах отношений с РФ

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Запад все еще опирается на старые стереотипы о "российской угрозе", не думая о реализации стратегии сосуществования в обширном евразийском пространстве, отметил бывший американский посол Чэс Фримен в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале."Установка холодной войны рассматривать русских как монстров, которых следует держать в узде, живо и процветает в европейской психологии. Она эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана – сами выбрали себе врага и сами на него указали. Кроме того, европейцы <…> обеспокоены тем, не подошла ли к концу американская защита, которой они пользовалась 80 лет. А это, о боже, значит, что им придётся противостоять русским самостоятельно!" — заявил он.По мнению дипломата, именно неспособность мыслить глобально и упор на антироссийские идеи мешают Европе стать действительно независимой на мировой арене."Можно было бы предположить, что в этом контексте люди начнут думать, о том, как жить с Россией, и, возможно, сосуществовать с ней в евразийском, а не чисто европейском контексте. Я знаю, что некоторые <…> движутся в этом направлении. Но пока европейцы ничего не понимают", — резюмировал Фримен.Ранее Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, а западные политические лидеры продолжают пугать своих граждан несуществующей российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем.Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность нарастающим военным присутствием НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозу, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасны для ее интересов.

