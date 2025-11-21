Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские – монстры": в США высказались о перспективах отношений с РФ - 21.11.2025
"Русские – монстры": в США высказались о перспективах отношений с РФ
"Русские – монстры": в США высказались о перспективах отношений с РФ - 21.11.2025, ПРАЙМ
"Русские – монстры": в США высказались о перспективах отношений с РФ
Запад все еще опирается на старые стереотипы о "российской угрозе", не думая о реализации стратегии сосуществования в обширном евразийском пространстве, отметил | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T05:39+0300
2025-11-21T05:41+0300
мировая экономика
запад
владимир путин
нато
европа
москва
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/89/835728931_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_409bce8f79e3cd1409651e10c94ff5db.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Запад все еще опирается на старые стереотипы о "российской угрозе", не думая о реализации стратегии сосуществования в обширном евразийском пространстве, отметил бывший американский посол Чэс Фримен в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале."Установка холодной войны рассматривать русских как монстров, которых следует держать в узде, живо и процветает в европейской психологии. Она эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана – сами выбрали себе врага и сами на него указали. Кроме того, европейцы &lt;…&gt; обеспокоены тем, не подошла ли к концу американская защита, которой они пользовалась 80 лет. А это, о боже, значит, что им придётся противостоять русским самостоятельно!" — заявил он.По мнению дипломата, именно неспособность мыслить глобально и упор на антироссийские идеи мешают Европе стать действительно независимой на мировой арене."Можно было бы предположить, что в этом контексте люди начнут думать, о том, как жить с Россией, и, возможно, сосуществовать с ней в евразийском, а не чисто европейском контексте. Я знаю, что некоторые &lt;…&gt; движутся в этом направлении. Но пока европейцы ничего не понимают", — резюмировал Фримен.Ранее Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, а западные политические лидеры продолжают пугать своих граждан несуществующей российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем.Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность нарастающим военным присутствием НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозу, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
запад
европа
москва
мировая экономика, запад, владимир путин, нато, европа, москва, россия
Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, ЕВРОПА, МОСКВА, РОССИЯ
05:39 21.11.2025 (обновлено: 05:41 21.11.2025)
 
"Русские – монстры": в США высказались о перспективах отношений с РФ

Дипломат Фримен: Западу стоит пересмотреть подходы к отношениям с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Запад все еще опирается на старые стереотипы о "российской угрозе", не думая о реализации стратегии сосуществования в обширном евразийском пространстве, отметил бывший американский посол Чэс Фримен в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале.
"Установка холодной войны рассматривать русских как монстров, которых следует держать в узде, живо и процветает в европейской психологии. Она эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана – сами выбрали себе врага и сами на него указали. Кроме того, европейцы <…> обеспокоены тем, не подошла ли к концу американская защита, которой они пользовалась 80 лет. А это, о боже, значит, что им придётся противостоять русским самостоятельно!" — заявил он.
По мнению дипломата, именно неспособность мыслить глобально и упор на антироссийские идеи мешают Европе стать действительно независимой на мировой арене.
"Можно было бы предположить, что в этом контексте люди начнут думать, о том, как жить с Россией, и, возможно, сосуществовать с ней в евразийском, а не чисто европейском контексте. Я знаю, что некоторые <…> движутся в этом направлении. Но пока европейцы ничего не понимают", — резюмировал Фримен.
Ранее Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, а западные политические лидеры продолжают пугать своих граждан несуществующей российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем.
Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность нарастающим военным присутствием НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозу, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
Мировая экономикаЗАПАДВладимир ПутинНАТОЕВРОПАМОСКВАРОССИЯ
 
 
