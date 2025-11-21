https://1prime.ru/20251121/ssha-864803113.html
В США снизился индекс потребительских настроений
В США снизился индекс потребительских настроений - 21.11.2025, ПРАЙМ
В США снизился индекс потребительских настроений
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T18:07+0300
2025-11-21T18:07+0300
2025-11-21T18:07+0300
мировая экономика
сша
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в ноябре сократился до 51 пункта с уровня октября в 53,6 пункта, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка предполагала снижение показателя до 50,3 пункта.Индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, опустился до 51,1 пункта с 58,6 пункта в октябре, индекс экономических ожиданий - до 51 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
сша
мировая экономика, сша
В США снизился индекс потребительских настроений
Индекс потребительских настроений в США упал до 51 пункта
