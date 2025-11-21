Фондовые индексы США в основном растут в пятницу

https://1prime.ru/20251121/ssha-864804329.html
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, участники рынка оценивают статистические данные по американскому рынку труда и потребительским настроениям в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,61% - до 46 032,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,11% - до 22 053,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,15% - до 6 548,63 пункта. Ранее в пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в ноябре сократился до 51 пункта с уровня октября в 53,6 пункта. Предварительная оценка предполагала снижение показателя до 50,3 пункта. Также на этой неделе министерство труда США опубликовало данные по безработице. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона. Кроме того, показатель безработицы в США в сентябре вырос до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали сохранения показателя на августовском уровне. Рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики составил 119 тысяч при прогнозе увеличения только на 50 тысяч.
