В США отменили публикацию данных по инфляции по итогам октября
В США отменили публикацию данных по инфляции по итогам октября - 21.11.2025, ПРАЙМ
В США отменили публикацию данных по инфляции по итогам октября
Министерство труда США сообщило об отмене публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) по итогам октября, ведомство обнародует уже в декабре следующие | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T22:11+0300
2025-11-21T22:11+0300
2025-11-21T22:11+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Министерство труда США сообщило об отмене публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) по итогам октября, ведомство обнародует уже в декабре следующие данные по инфляции в ноябре, следует из пресс-релиза минтруда. В расписании пресс-релизов минтруда указано, что данные по ИПЦ за октябрь отменены. Они должны были быть опубликованы 13 ноября, однако в пятницу в официальном календаре публикаций появилось сообщение "Отмена". Следующая публикация запланирована на 18 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Отсутствие финансирования госструктур повлияло на публикацию официальной макростатистики в США в октябре и первой половине ноября, включая безработицу, ВВП и инфляцию, значительная часть данных не была выпущена. Недостаток экономической статистики помешал рынкам оценивать ситуацию с американской экономикой, что в том числе касается и дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Министерство труда США сообщило об отмене публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) по итогам октября, ведомство обнародует уже в декабре следующие данные по инфляции в ноябре, следует из пресс-релиза минтруда.
В расписании пресс-релизов минтруда указано, что данные по ИПЦ за октябрь отменены. Они должны были быть опубликованы 13 ноября, однако в пятницу в официальном календаре публикаций появилось сообщение "Отмена". Следующая публикация запланирована на 18 декабря.
Президент США Дональд Трамп
подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
Отсутствие финансирования госструктур повлияло на публикацию официальной макростатистики в США в октябре и первой половине ноября, включая безработицу, ВВП и инфляцию, значительная часть данных не была выпущена. Недостаток экономической статистики помешал рынкам оценивать ситуацию с американской экономикой, что в том числе касается и дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
