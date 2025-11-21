https://1prime.ru/20251121/ssha-864809505.html

В США отменили публикацию данных по инфляции по итогам октября

В США отменили публикацию данных по инфляции по итогам октября - 21.11.2025, ПРАЙМ

В США отменили публикацию данных по инфляции по итогам октября

Министерство труда США сообщило об отмене публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) по итогам октября, ведомство обнародует уже в декабре следующие | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T22:11+0300

2025-11-21T22:11+0300

2025-11-21T22:11+0300

сша

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Министерство труда США сообщило об отмене публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) по итогам октября, ведомство обнародует уже в декабре следующие данные по инфляции в ноябре, следует из пресс-релиза минтруда. В расписании пресс-релизов минтруда указано, что данные по ИПЦ за октябрь отменены. Они должны были быть опубликованы 13 ноября, однако в пятницу в официальном календаре публикаций появилось сообщение "Отмена". Следующая публикация запланирована на 18 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Отсутствие финансирования госструктур повлияло на публикацию официальной макростатистики в США в октябре и первой половине ноября, включая безработицу, ВВП и инфляцию, значительная часть данных не была выпущена. Недостаток экономической статистики помешал рынкам оценивать ситуацию с американской экономикой, что в том числе касается и дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

https://1prime.ru/20251121/ssha-864803113.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, мировая экономика