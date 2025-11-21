https://1prime.ru/20251121/ssha-864810698.html

В США перечислили банки, которым разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2"

ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС "Пакш-2" включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие финансовые учреждения, говорится в документе. Как говорится в генеральной лицензии минфина, из под санкций выведены операции, необходимые в рамках проекта "Пакш-2", с такими структурами: Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Зенит, Центральный банк и Банк "Санкт-Петербург".

