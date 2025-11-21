Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США перечислили банки, которым разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" - 21.11.2025, ПРАЙМ
В США перечислили банки, которым разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2"
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС "Пакш-2" включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие финансовые учреждения, говорится в документе. Как говорится в генеральной лицензии минфина, из под санкций выведены операции, необходимые в рамках проекта "Пакш-2", с такими структурами: Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Зенит, Центральный банк и Банк "Санкт-Петербург".
финансы, банки, пакш-2, сбербанк, газпромбанк
Экономика, Финансы, Банки, Пакш-2, Сбербанк, Газпромбанк
22:47 21.11.2025
 
© fotolia.com / rabbit75_fotМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС "Пакш-2" включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие финансовые учреждения, говорится в документе.
Как говорится в генеральной лицензии минфина, из под санкций выведены операции, необходимые в рамках проекта "Пакш-2", с такими структурами: Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Зенит, Центральный банк и Банк "Санкт-Петербург".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2"
18 ноября, 12:12
 
ЭкономикаФинансыБанкиПакш-2СбербанкГазпромбанк
 
 
