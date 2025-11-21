https://1prime.ru/20251121/ssha-864811006.html

Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений

Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений - 21.11.2025, ПРАЙМ

Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений

Выданная минфином США генеральная лицензия на проведение операций с российскими банками в рамках проекта строительства АЭС "Пакш II" в Венгрии не содержит... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T23:01+0300

2025-11-21T23:01+0300

2025-11-21T23:01+0300

экономика

россия

венгрия

минфин сша

пакш-2

https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg

ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Выданная минфином США генеральная лицензия на проведение операций с российскими банками в рамках проекта строительства АЭС "Пакш II" в Венгрии не содержит временных ограничений, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу вечером. Как следует из документа, в генеральной лицензии №132 разрешены операции, связанные с проектом "Пакш II", при участии ряда российских банков и подконтрольных им структур, при этом срок действия разрешения не установлен.

https://1prime.ru/20251121/ssha-864810698.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, минфин сша, пакш-2