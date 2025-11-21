https://1prime.ru/20251121/ssha-864811006.html
Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений
ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Выданная минфином США генеральная лицензия на проведение операций с российскими банками в рамках проекта строительства АЭС "Пакш II" в Венгрии не содержит временных ограничений, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу вечером. Как следует из документа, в генеральной лицензии №132 разрешены операции, связанные с проектом "Пакш II", при участии ряда российских банков и подконтрольных им структур, при этом срок действия разрешения не установлен.
