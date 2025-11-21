Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений - 21.11.2025
Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений
Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений
экономика
россия
венгрия
минфин сша
пакш-2
ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Выданная минфином США генеральная лицензия на проведение операций с российскими банками в рамках проекта строительства АЭС "Пакш II" в Венгрии не содержит временных ограничений, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу вечером. Как следует из документа, в генеральной лицензии №132 разрешены операции, связанные с проектом "Пакш II", при участии ряда российских банков и подконтрольных им структур, при этом срок действия разрешения не установлен.
венгрия
россия, венгрия, минфин сша, пакш-2
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Минфин США, Пакш-2
23:01 21.11.2025
 
Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Выданная минфином США генеральная лицензия на проведение операций с российскими банками в рамках проекта строительства АЭС "Пакш II" в Венгрии не содержит временных ограничений, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу вечером.
Как следует из документа, в генеральной лицензии №132 разрешены операции, связанные с проектом "Пакш II", при участии ряда российских банков и подконтрольных им структур, при этом срок действия разрешения не установлен.
Министерство финансов США в Вашингтоне
В США перечислили банки, которым разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2"
22:47
 
Заголовок открываемого материала