21.11.2025
https://1prime.ru/20251121/studija-864776681.html
Американская студия продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России
Американская студия продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Американская студия продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России
Американская студия 20th Century Studios продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T03:28+0300
2025-11-21T03:28+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Американская студия 20th Century Studios продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на словесный знак "Симпсоны" изначально была 12 сентября 2026 года. Студия подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком. Ведомство приняло положительное решение. По данным Роспатента, студия будет владеть товарным знаком "Симпсоны" до сентября 2036 года. Под этим брендом 20th Century Studios продолжит распространять в РФ выпуски мультсериала "Симпсоны", видеоигры, печатную продукцию, одежду и игрушки. "Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия "Good Night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. В настоящее время "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах.
03:28 21.11.2025
 
Американская студия продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России

Американская студия продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России до 2036 года

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Американская студия 20th Century Studios продлила право на товарный знак "Симпсоны" в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на словесный знак "Симпсоны" изначально была 12 сентября 2026 года. Студия подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком.
Ведомство приняло положительное решение. По данным Роспатента, студия будет владеть товарным знаком "Симпсоны" до сентября 2036 года.
Под этим брендом 20th Century Studios продолжит распространять в РФ выпуски мультсериала "Симпсоны", видеоигры, печатную продукцию, одежду и игрушки.
"Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия "Good Night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. В настоящее время "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах.
 
