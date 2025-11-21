Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд запретил рекламу оборудования для снижения платы за проезд большегрузов - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251121/sud-864797840.html
Суд запретил рекламу оборудования для снижения платы за проезд большегрузов
Суд запретил рекламу оборудования для снижения платы за проезд большегрузов - 21.11.2025, ПРАЙМ
Суд запретил рекламу оборудования для снижения платы за проезд большегрузов
Суд в Москве по иску прокуратуры запретил распространение в интернете информации об оборудовании, которое позволяет обходить или уменьшать плату за проезд... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T16:31+0300
2025-11-21T16:31+0300
бизнес
общество
россия
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/37/757473748_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e0e7334571a511f332c6f4d11beaafca.jpg
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Суд в Москве по иску прокуратуры запретил распространение в интернете информации об оборудовании, которое позволяет обходить или уменьшать плату за проезд большегрузами по федеральным трассам, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "По административному исковому заявлению прокурора суд признал запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информацию о продаже оборудования, размещенную на интернет-сайтах. Незаконные ресурсы уже заблокированы", - говорится в сообщении По информации прокуратуры, на электронных ресурсах публиковалось описание установки и работы оборудования, предназначенного для уменьшения размера (либо невнесения) платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. В ведомстве пояснили, что использование специального оборудования, передающего недостоверные данные о местонахождении, маршруте следования транспортного средства или искажающего данные, передаваемые бортовыми устройствами при движении транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, является незаконным и влечет административную ответственность по ст. 12.21.3 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн).
https://1prime.ru/20250606/mironov-858246353.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/37/757473748_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_a42bc66e88c6db75cbb2bf9564d5604b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА
16:31 21.11.2025
 
Суд запретил рекламу оборудования для снижения платы за проезд большегрузов

Суд запретил в интернете рекламу оборудования для уменьшения платы за проезд большегрузов

Судейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Суд в Москве по иску прокуратуры запретил распространение в интернете информации об оборудовании, которое позволяет обходить или уменьшать плату за проезд большегрузами по федеральным трассам, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По административному исковому заявлению прокурора суд признал запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информацию о продаже оборудования, размещенную на интернет-сайтах. Незаконные ресурсы уже заблокированы", - говорится в сообщении
По информации прокуратуры, на электронных ресурсах публиковалось описание установки и работы оборудования, предназначенного для уменьшения размера (либо невнесения) платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.
В ведомстве пояснили, что использование специального оборудования, передающего недостоверные данные о местонахождении, маршруте следования транспортного средства или искажающего данные, передаваемые бортовыми устройствами при движении транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, является незаконным и влечет административную ответственность по ст. 12.21.3 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн).
Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта
6 июня, 01:41
 
БизнесОбществоРОССИЯРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала