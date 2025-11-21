https://1prime.ru/20251121/sud-864797840.html

Суд запретил рекламу оборудования для снижения платы за проезд большегрузов

МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Суд в Москве по иску прокуратуры запретил распространение в интернете информации об оборудовании, которое позволяет обходить или уменьшать плату за проезд большегрузами по федеральным трассам, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "По административному исковому заявлению прокурора суд признал запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информацию о продаже оборудования, размещенную на интернет-сайтах. Незаконные ресурсы уже заблокированы", - говорится в сообщении По информации прокуратуры, на электронных ресурсах публиковалось описание установки и работы оборудования, предназначенного для уменьшения размера (либо невнесения) платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. В ведомстве пояснили, что использование специального оборудования, передающего недостоверные данные о местонахождении, маршруте следования транспортного средства или искажающего данные, передаваемые бортовыми устройствами при движении транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, является незаконным и влечет административную ответственность по ст. 12.21.3 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн).

