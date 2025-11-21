Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России подтвердил запрет на управление авто после употребления катинонов - 21.11.2025
ВС России подтвердил запрет на управление авто после употребления катинонов
2025-11-21T21:35+0300
2025-11-21T21:35+0300
россия
общество
верховный суд
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России подтвердил запрет на управление транспортом после употребления катинонов, следует из текста постановления."В биологическом объекте исследования обнаружены синтетические катиноны. Обнаруженное в биологическом объекте &lt;…&gt; вещество относится к числу веществ, включенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и является к психотропным веществом", — указано в документе.Постановление касается жалобы фигуранта дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.Суд первой инстанции назначил ему штраф в 30 тысяч рублей за вождение в состоянии опьянения и лишил прав на один год и девять месяцев. Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.
россия, общество , верховный суд
РОССИЯ, Общество , Верховный суд
21:35 21.11.2025
 
ВС России подтвердил запрет на управление авто после употребления катинонов

ВС России разъяснил правил вождения при обнаружении катинонов в организме

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России подтвердил запрет на управление транспортом после употребления катинонов, следует из текста постановления.
"В биологическом объекте исследования обнаружены синтетические катиноны. Обнаруженное в биологическом объекте <…> вещество относится к числу веществ, включенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и является к психотропным веществом", — указано в документе.
Судейский молоток
Суд запретил рекламу оборудования для снижения платы за проезд большегрузов
16:31
Постановление касается жалобы фигуранта дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.
Суд первой инстанции назначил ему штраф в 30 тысяч рублей за вождение в состоянии опьянения и лишил прав на один год и девять месяцев. Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely
31 августа, 10:23
 
РОССИЯ Общество Верховный суд
 
 
