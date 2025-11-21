https://1prime.ru/20251121/sud-864807779.html

ВС России подтвердил запрет на управление авто после употребления катинонов

2025-11-21T21:35+0300

россия

общество

верховный суд

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России подтвердил запрет на управление транспортом после употребления катинонов, следует из текста постановления."В биологическом объекте исследования обнаружены синтетические катиноны. Обнаруженное в биологическом объекте <…> вещество относится к числу веществ, включенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и является к психотропным веществом", — указано в документе.Постановление касается жалобы фигуранта дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.Суд первой инстанции назначил ему штраф в 30 тысяч рублей за вождение в состоянии опьянения и лишил прав на один год и девять месяцев. Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.

россия, общество , верховный суд