ВС России подтвердил запрет на управление авто после употребления катинонов
ВС России разъяснил правила вождения при обнаружении катинонов в организме
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России подтвердил запрет на управление транспортом после употребления катинонов, следует из текста постановления.
"В биологическом объекте исследования обнаружены синтетические катиноны. Обнаруженное в биологическом объекте <…> вещество относится к числу веществ, включенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и является к психотропным веществом", — указано в документе.
Постановление касается жалобы фигуранта дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.
Суд первой инстанции назначил ему штраф в 30 тысяч рублей за вождение в состоянии опьянения и лишил прав на один год и девять месяцев. Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.
