МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Киевский режим исчерпал все возможности для изменения положения на фронте, что и стало причиной резкого изменения позиции администрации США по украинскому вопросу, отметил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в разговоре на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Дело в том, что украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. Президент США — Дональд Трамп, а не Марко Рубио, и Трамп хочет заключить сделку. С него хватит. Он признаёт, что русские выигрывают войну и вот-вот разгромят Украину. Именно это сейчас и происходит", — сказал эксперт.Профессор считает, что попытки Зеленского затянуть конфликт и перехватить инициативу бессмысленны."Украинцы на грани. Продержатся ли они ещё месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт", — резюмировал Миршаймер.Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Купянск в Харьковской области. По данным Министерства обороны, российские силы также заняли поселок Веселое в Запорожской области. За сутки потери Вооруженных сил Украины составили около 1370 человек.

