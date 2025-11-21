Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украинцы на грани": в США объяснили внезапные перемены в Белом доме - 21.11.2025
"Украинцы на грани": в США объяснили внезапные перемены в Белом доме
"Украинцы на грани": в США объяснили внезапные перемены в Белом доме - 21.11.2025, ПРАЙМ
"Украинцы на грани": в США объяснили внезапные перемены в Белом доме
Киевский режим исчерпал все возможности для изменения положения на фронте, что и стало причиной резкого изменения позиции администрации США по украинскому... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T05:29+0300
2025-11-21T05:41+0300
общество
сша
дональд трамп
украина
марко рубио
харьковская область
валерий герасимов
мировая экономика
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Киевский режим исчерпал все возможности для изменения положения на фронте, что и стало причиной резкого изменения позиции администрации США по украинскому вопросу, отметил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в разговоре на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Дело в том, что украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. Президент США — Дональд Трамп, а не Марко Рубио, и Трамп хочет заключить сделку. С него хватит. Он признаёт, что русские выигрывают войну и вот-вот разгромят Украину. Именно это сейчас и происходит", — сказал эксперт.Профессор считает, что попытки Зеленского затянуть конфликт и перехватить инициативу бессмысленны."Украинцы на грани. Продержатся ли они ещё месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт", — резюмировал Миршаймер.Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Купянск в Харьковской области. По данным Министерства обороны, российские силы также заняли поселок Веселое в Запорожской области. За сутки потери Вооруженных сил Украины составили около 1370 человек.
сша
украина
харьковская область
общество , сша, дональд трамп, украина, марко рубио, харьковская область, валерий герасимов, мировая экономика
Общество , США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Марко Рубио, Харьковская область, Валерий Герасимов, Мировая экономика
05:29 21.11.2025 (обновлено: 05:41 21.11.2025)
 
"Украинцы на грани": в США объяснили внезапные перемены в Белом доме

Политолог Миршаймер: Украина больше не в состоянии изменить ситуацию

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
© AFP / Zach Gibson
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Киевский режим исчерпал все возможности для изменения положения на фронте, что и стало причиной резкого изменения позиции администрации США по украинскому вопросу, отметил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в разговоре на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Дело в том, что украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. Президент США — Дональд Трамп, а не Марко Рубио, и Трамп хочет заключить сделку. С него хватит. Он признаёт, что русские выигрывают войну и вот-вот разгромят Украину. Именно это сейчас и происходит", — сказал эксперт.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
05:22
Профессор считает, что попытки Зеленского затянуть конфликт и перехватить инициативу бессмысленны.
"Украинцы на грани. Продержатся ли они ещё месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт", — резюмировал Миршаймер.
Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Купянск в Харьковской области. По данным Министерства обороны, российские силы также заняли поселок Веселое в Запорожской области. За сутки потери Вооруженных сил Украины составили около 1370 человек.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
"Она не выдержит": американский полковник выразил мнение о России
19 ноября, 05:34
 
ОбществоСШАДональд ТрампУКРАИНАМарко РубиоХарьковская областьВалерий ГерасимовМировая экономика
 
 
