https://1prime.ru/20251121/taksi-864781972.html

Глава "АвтоВАЗа" прокомментировал приинятие закона о локализации такси

Глава "АвтоВАЗа" прокомментировал приинятие закона о локализации такси - 21.11.2025, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" прокомментировал приинятие закона о локализации такси

Вступление в силу с 1 марта 2026 года закона о локализации автомобилей такси не приведет к удорожанию перевозок в РФ, поскольку автомобили Lada дешевле... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T08:30+0300

2025-11-21T08:30+0300

2025-11-21T08:32+0300

экономика

бизнес

россия

рф

максим соколов

владимир путин

автоваз

минпромторг

уаз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112420_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_01433ba993a0ba56564c6beafc531a2f.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вступление в силу с 1 марта 2026 года закона о локализации автомобилей такси не приведет к удорожанию перевозок в РФ, поскольку автомобили Lada дешевле китайских аналогов по цене и стоимости эксплуатации, заявил журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Закон, принятый в мае, должен вступить в силу 1 марта. Мы не разделяем опасений о подорожании перевозок, так как автомобили "АвтоВАЗа" дешевле любых китайских аналогов как по цене, так и по стоимости эксплуатации", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России". Соколов напомнил, что "АвтоВАЗ" подготовил для таксопарков бюджетную модификацию Lada Aura. По его словам, компания может производить до 5 автомобилей данной модели в час, но сборочная линия сейчас недозагружена. "Локализация модели превышает 90%, но государственные закупки, к сожалению, пока идут вяло. Мы рассчитываем, что поручение президента о приоритете отечественных машин для госслужащих и госкомпаний будет выполняться", - добавил президент "АвтоВАЗа". Он выразил уверенность, что прежде чем обсуждать какие-либо послабления в плане требований закона, необходимо сначала увидеть эффект от его вступления в силу. "Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где "порылась собака" - и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы", - уточнил Соколов. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу. Позднее, в октябре, Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, максим соколов, владимир путин, автоваз, минпромторг, уаз