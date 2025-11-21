https://1prime.ru/20251121/tayvan-864801074.html
Тайвань снял ограничения на импорт продуктов из Японии
ТОКИО, 21 ноя – ПРАЙМ. Тайвань объявил об отмене ограничений на импорт продуктов питания из ряда японских префектур, введённых после аварии на АЭС "Фукусима-1", говорится в комментарии министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. "Это решение станет серьёзной поддержкой для восстановления пострадавших регионов, и японское правительство приветствует его", — отмечается в пресс-релизе. Отмена ограничений означает, что для поставок продукции из японских префектур Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма и Тиба больше не требуется предоставлять отчёты о радиационных проверках, а для всех 47 японских префектур — сертификаты о происхождении. "Правительство намерено и далее добиваться того, чтобы оставшиеся в других странах и регионах ограничения на импорт японских продуктов были сняты как можно скорее", - подчеркивается в комментарии. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. На первом, втором и третьем реакторах расплавившееся ядерное топливо скопилось на дне защитных оболочек, смешавшись с элементами конструкций. Общий вес его оценивается в 880 тонн. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии в Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
