В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях

В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях - 21.11.2025, ПРАЙМ

В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях

Теракт на железнодорожных путях предотвращен в Краснодаре, его готовил гражданин Украины по заданию СБУ, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ по... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T10:50+0300

2025-11-21T10:50+0300

2025-11-21T10:50+0300

КРАСНОДАР, 21 ноя - ПРАЙМ. Теракт на железнодорожных путях предотвращен в Краснодаре, его готовил гражданин Украины по заданию СБУ, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю. Как установлено, гражданин Украины, живущий на территории Краснодарского края, посредством запрещенной социальной сети был "завербован сотрудником службы безопасности Украины, от которого получил задание на совершение террористического акта путем производства подрыва железнодорожных путей". Он пытался совершить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО. Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна. "В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети интернет) УК России", - указали в ведомстве.

