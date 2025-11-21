https://1prime.ru/20251121/tsb-864795251.html

ЦБ сохранил прогноз по потребительскому кредитованию в 2025 году

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по потребительскому кредитованию в РФ в 2025 году в диапазоне от снижения на 1% до роста на 2%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". "Мы сохранили прогноз на 2025 год и ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования будут находиться в диапазоне от - 1 до +2% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики", - говорится в документе. Банк России по-прежнему ожидает минимального роста потребительского кредитования в 2025 году. "В 2026 году, по нашим оценкам, произойдет оживление спроса населения на кредитные продукты по мере снижения кредитных ставок и постепенного восстановления склонности к потреблению", - поясняет регулятор.

