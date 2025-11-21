Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы, банки, россия, рф, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Банк России
16:06 21.11.2025 (обновлено: 16:10 21.11.2025)
 
ЦБ сохранил прогноз по потребительскому кредитованию в 2025 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по потребительскому кредитованию в РФ в 2025 году в диапазоне от снижения на 1% до роста на 2%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор".
"Мы сохранили прогноз на 2025 год и ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования будут находиться в диапазоне от - 1 до +2% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики", - говорится в документе.
Банк России по-прежнему ожидает минимального роста потребительского кредитования в 2025 году.
"В 2026 году, по нашим оценкам, произойдет оживление спроса населения на кредитные продукты по мере снижения кредитных ставок и постепенного восстановления склонности к потреблению", - поясняет регулятор.
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФБанк России
 
 
