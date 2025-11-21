Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ перестал публиковать отдельные прогнозы по динамике средств в банках - 21.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ перестал публиковать отдельные прогнозы по динамике средств в банках
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России перестал публиковать отдельные прогнозы по динамике средств физлиц и юрлиц в банках РФ, будет давать общий прогноз средств всех клиентов банков, в целом их объем вырастет в 2025 г на 7-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Полагаем, что рост средств клиентов по итогам года составит 7-10%.Изначальный диапазон скорректирован на 1 процентный пункт вверх в соответствии со среднесрочным прогнозом Банка России", - отмечается в материалах. Также говорится, что регулятор ожидает более существенного притока средств населения до конца года с учетом текущей динамики. "В 2026 году, по нашим оценкам, средства клиентов увеличатся на 5-10%, что позволит обеспечить банкам сбалансированный рост кредитования", - указывается в обзоре. Ранее регулятор давал отдельные прогнозы по динамике средств физлиц и юрлиц в банках РФ, в этот раз регулятор опубликовал только общий прогноз средств всех клиентов банков.
16:17 21.11.2025
 
ЦБ перестал публиковать отдельные прогнозы по динамике средств в банках

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России перестал публиковать отдельные прогнозы по динамике средств физлиц и юрлиц в банках РФ, будет давать общий прогноз средств всех клиентов банков, в целом их объем вырастет в 2025 г на 7-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"Полагаем, что рост средств клиентов по итогам года составит 7-10%.Изначальный диапазон скорректирован на 1 процентный пункт вверх в соответствии со среднесрочным прогнозом Банка России", - отмечается в материалах.
Также говорится, что регулятор ожидает более существенного притока средств населения до конца года с учетом текущей динамики.
"В 2026 году, по нашим оценкам, средства клиентов увеличатся на 5-10%, что позволит обеспечить банкам сбалансированный рост кредитования", - указывается в обзоре.
Ранее регулятор давал отдельные прогнозы по динамике средств физлиц и юрлиц в банках РФ, в этот раз регулятор опубликовал только общий прогноз средств всех клиентов банков.
