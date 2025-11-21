https://1prime.ru/20251121/tsb-864797153.html
Рост ипотеки в России будет ближе к верхней границе прогноза, заявили в ЦБ
Рост ипотеки в России будет ближе к верхней границе прогноза, заявили в ЦБ - 21.11.2025, ПРАЙМ
Рост ипотеки в России будет ближе к верхней границе прогноза, заявили в ЦБ
Рост ипотечного кредитования в России по итогам года будет ближе к верхней границе прогноза Центробанка в 5-8%, с исключением эффекта сделок секьюритизации,... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T16:22+0300
2025-11-21T16:22+0300
2025-11-21T16:22+0300
экономика
банки
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России по итогам года будет ближе к верхней границе прогноза Центробанка в 5-8%, с исключением эффекта сделок секьюритизации, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". "По ипотечному портфелю полагаем, что до конца 2025 года прирост сохранится на уровне ~0,6-0,8% в месяц. Соответственно, по году рост будет ближе к верхней границе нашего прогноза (5-8% с исключением эффекта сделок секьюритизации, 3-6% без исключения)", - говорится в документе. Отмечается также, что в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Ранее в сентябре Банк России также сохранял прогноз роста ипотечного кредитования по итогам 2025 года на уровне 3-6%.
https://1prime.ru/20251121/tsb-864796645.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
Рост ипотеки в России будет ближе к верхней границе прогноза, заявили в ЦБ
ЦБ: рост ипотеки в России по итогам года будет ближе к верхней границе прогноза в 5-8%
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.
Рост ипотечного кредитования в России по итогам года будет ближе к верхней границе прогноза Центробанка в 5-8%, с исключением эффекта сделок секьюритизации, следует из аналитического обзора
ЦБ "Банковский сектор".
"По ипотечному портфелю полагаем, что до конца 2025 года прирост сохранится на уровне ~0,6-0,8% в месяц. Соответственно, по году рост будет ближе к верхней границе нашего прогноза (5-8% с исключением эффекта сделок секьюритизации, 3-6% без исключения)", - говорится в документе.
Отмечается также, что в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий.
Ранее в сентябре Банк России также сохранял прогноз роста ипотечного кредитования по итогам 2025 года на уровне 3-6%.
ЦБ перестал публиковать отдельные прогнозы по динамике средств в банках