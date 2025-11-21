https://1prime.ru/20251121/tsb-864797153.html

Рост ипотеки в России будет ближе к верхней границе прогноза, заявили в ЦБ

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России по итогам года будет ближе к верхней границе прогноза Центробанка в 5-8%, с исключением эффекта сделок секьюритизации, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". "По ипотечному портфелю полагаем, что до конца 2025 года прирост сохранится на уровне ~0,6-0,8% в месяц. Соответственно, по году рост будет ближе к верхней границе нашего прогноза (5-8% с исключением эффекта сделок секьюритизации, 3-6% без исключения)", - говорится в документе. Отмечается также, что в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий. Ранее в сентябре Банк России также сохранял прогноз роста ипотечного кредитования по итогам 2025 года на уровне 3-6%.

