ЦБ продлил льготный период для операций с цифровыми рублями до 2027 года

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России продлил период, в течение которого с компаний не взимаются комиссии за операции с цифровыми рублями, до конца 2026 года, сообщил регулятор. "Льготный период по операциям с цифровыми рублями будет действовать до конца 2026 года. Банк России принял решение продлить на год период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях", - сообщил регулятор.Банк России также пояснил, что крупнейшие банки и торговые компании из числа их клиентов должны предоставить возможность гражданам и бизнесу при желании пользоваться цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года. "Для граждан любые операции с цифровыми рублями, независимо от льготного периода, будут бесплатными. Кроме того, открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий", - говорится на сайте регулятора.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты и перенес сроки массового внедрения цифрового рубля на сентябрь 2026 года. Это необходимо для более глубокого осмысления совместно с участниками рынка наиболее востребованных сервисов в экономике, сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.

