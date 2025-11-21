https://1prime.ru/20251121/tsb-864804997.html

Темпы роста кредитования экономики ускорились в октябре, сообщил ЦБ

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста кредитования российской экономики в октябре 2025 года ускорились на фоне произошедшего с начала лета смягчения денежно-кредитной политики, сообщается в материале Банка России "Кредит экономике и денежная масса". "Рост кредита экономике в октябре 2025 году ускорился под влиянием произошедшего с начала лета смягчения денежно-кредитной политики. Месячный темп прироста требований к экономике составил 1,8% после 0,6% в сентябре, годовой – 9,6% после 9,3% соответственно", - говорится в материале регулятора. Отмечается, что рост кредита экономике ускорился во многом вследствие того, что быстрее стали расти требования к организациям: по итогам октября они выросли на 2,2% после 0,6% в сентябре. Такая динамика обеспечивалась в первую очередь рублевыми кредитами и займами. На них приходилось почти 80% октябрьского прироста требований к организациям. "Как и в предшествующем месяце, наибольший вклад в прирост рублевого корпоративного кредитования внесли долгосрочные кредиты, но и в сегменте краткосрочного кредитования отмечалось оживление", - отмечает ЦБ. Розничное кредитование в октябре продолжило демонстрировать положительную динамику в условиях снижения кредитных ставок. Требования к населению возросли на 0,8% после 0,5% в сентябре, в первую очередь за счет ипотечного сегмента. Вместе с тем годовой темп прироста остался в отрицательной области, говорится в документе. "Бюджетные операции в октябре несколько сдерживали рост денежного предложения. Однако возобновившееся ускорение роста требований к экономике привело к сопоставимому повышению темпа роста широкой денежной массы: он составил 1,7% после 0,6% в сентябре. Годовой прирост агрегата M2X также увеличился – до 13,1 с 12,2% месяцем ранее", - сообщает ЦБ. Также сообщается, что объем наличных денег в обращении в октябре продолжил умеренно увеличиваться, но их доля в денежной массе не претерпела существенных изменений, сохранившись вблизи исторических минимумов. "Вместе с тем более заметный рост в сравнении с августом–сентябрем продемонстрировали срочные рублевые депозиты населения. Это может объясняться повышением ставок по краткосрочным депозитам в отдельных крупных банках в связи с тем, что участники рынка пересмотрели вверх ожидания по дальнейшей траектории ключевой ставки после заседаний в сентябре–октябре", - подытожил регулятор.

