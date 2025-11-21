Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов прокомментировал выпады сторонников Киева на Совете МАГАТЭ - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251121/ulyanov-864810140.html
Ульянов прокомментировал выпады сторонников Киева на Совете МАГАТЭ
Ульянов прокомментировал выпады сторонников Киева на Совете МАГАТЭ - 21.11.2025, ПРАЙМ
Ульянов прокомментировал выпады сторонников Киева на Совете МАГАТЭ
Выпады сторонников Киева, продвигающих одностороннюю позицию на Совете МАГАТЭ, не наносят ущерба, но дают России возможность подробно изложить свою позицию по... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T22:33+0300
2025-11-21T22:33+0300
украина
киев
рф
михаил ульянов
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864809973_0:144:2769:1702_1920x0_80_0_0_34dad1e3d25b6d94d5c970052e9318c4.jpg
ВЕНА, 21 ноя - ПРАЙМ, Светлана Берило. Выпады сторонников Киева, продвигающих одностороннюю позицию на Совете МАГАТЭ, не наносят ущерба, но дают России возможность подробно изложить свою позицию по Украине и представить факты, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Дискуссия (по Украине - ред.) была очень активной. Прозвучало два заявления - от Европейского союза и от более широкой группы стран-единомышленников, которые всегда и во всем поддерживают Украину. Приходилось активно дискутировать и показывать, что ситуация гораздо сложнее, чем ее представляют сторонники Киева, которые придерживаются крайне одностороннего подхода и, главное, не способны к нормальной, серьезной дискуссии", - сказал Ульянов. Дипломат добавил, что, к сожалению, оппоненты Москвы зачитывают "как под копирку" составленные заявления, не обременяя себя аргументами. При этом, по его словам, наиболее ярко, "если не гротескно" это проявляется в выступлениях трех прибалтийских стран, которые очень слабо владеют данной проблематикой, но отличаются запредельной русофобией. "Впрочем, большого вреда от подобных пропагандистских упражнений в Совете управляющих МАГАТЭ, как правило, нет. Для большинства "западников" это, скорее выпускание пара и желание продемонстрировать, что они тоже причастны к большой политике. В этом смысле результаты для нас вполне удовлетворительны, тем более, что наскоки злопыхателей дают нам хорошую возможность обстоятельно излагать российскую позицию и показывать реальное положение дел", - пояснил собеседник агентства. Он отметил, что российская сторона старается полемизировать не в оборонительном, а в наступательном ключе. "Благо, в нашем распоряжении имеются веские аргументы и факты", - заключил постпред РФ. Совет управляющих МАГАТЭ проходил в Вене 19-21 ноября.
https://1prime.ru/20251116/magate--864575145.html
https://1prime.ru/20251120/arakchi-864759286.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864809973_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_bbcc9d2752dd8382d33c5a5b4c547a91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, рф, михаил ульянов, магатэ
УКРАИНА, Киев, РФ, Михаил Ульянов, МАГАТЭ
22:33 21.11.2025
 
Ульянов прокомментировал выпады сторонников Киева на Совете МАГАТЭ

Ульянов: выпады сторонников Киева на Совете МАГАТЭ не наносят ущерба России

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Михаил Ульянов . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 21 ноя - ПРАЙМ, Светлана Берило. Выпады сторонников Киева, продвигающих одностороннюю позицию на Совете МАГАТЭ, не наносят ущерба, но дают России возможность подробно изложить свою позицию по Украине и представить факты, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Дискуссия (по Украине - ред.) была очень активной. Прозвучало два заявления - от Европейского союза и от более широкой группы стран-единомышленников, которые всегда и во всем поддерживают Украину. Приходилось активно дискутировать и показывать, что ситуация гораздо сложнее, чем ее представляют сторонники Киева, которые придерживаются крайне одностороннего подхода и, главное, не способны к нормальной, серьезной дискуссии", - сказал Ульянов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год
16 ноября, 08:19
Дипломат добавил, что, к сожалению, оппоненты Москвы зачитывают "как под копирку" составленные заявления, не обременяя себя аргументами. При этом, по его словам, наиболее ярко, "если не гротескно" это проявляется в выступлениях трех прибалтийских стран, которые очень слабо владеют данной проблематикой, но отличаются запредельной русофобией.
"Впрочем, большого вреда от подобных пропагандистских упражнений в Совете управляющих МАГАТЭ, как правило, нет. Для большинства "западников" это, скорее выпускание пара и желание продемонстрировать, что они тоже причастны к большой политике. В этом смысле результаты для нас вполне удовлетворительны, тем более, что наскоки злопыхателей дают нам хорошую возможность обстоятельно излагать российскую позицию и показывать реальное положение дел", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что российская сторона старается полемизировать не в оборонительном, а в наступательном ключе.
"Благо, в нашем распоряжении имеются веские аргументы и факты", - заключил постпред РФ.
Совет управляющих МАГАТЭ проходил в Вене 19-21 ноября.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ
Вчера, 16:08
 
УКРАИНАКиевРФМихаил УльяновМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала