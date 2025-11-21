https://1prime.ru/20251121/ulyanov-864810140.html

Ульянов прокомментировал выпады сторонников Киева на Совете МАГАТЭ

2025-11-21T22:33+0300

украина

киев

рф

михаил ульянов

магатэ

ВЕНА, 21 ноя - ПРАЙМ, Светлана Берило. Выпады сторонников Киева, продвигающих одностороннюю позицию на Совете МАГАТЭ, не наносят ущерба, но дают России возможность подробно изложить свою позицию по Украине и представить факты, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Дискуссия (по Украине - ред.) была очень активной. Прозвучало два заявления - от Европейского союза и от более широкой группы стран-единомышленников, которые всегда и во всем поддерживают Украину. Приходилось активно дискутировать и показывать, что ситуация гораздо сложнее, чем ее представляют сторонники Киева, которые придерживаются крайне одностороннего подхода и, главное, не способны к нормальной, серьезной дискуссии", - сказал Ульянов. Дипломат добавил, что, к сожалению, оппоненты Москвы зачитывают "как под копирку" составленные заявления, не обременяя себя аргументами. При этом, по его словам, наиболее ярко, "если не гротескно" это проявляется в выступлениях трех прибалтийских стран, которые очень слабо владеют данной проблематикой, но отличаются запредельной русофобией. "Впрочем, большого вреда от подобных пропагандистских упражнений в Совете управляющих МАГАТЭ, как правило, нет. Для большинства "западников" это, скорее выпускание пара и желание продемонстрировать, что они тоже причастны к большой политике. В этом смысле результаты для нас вполне удовлетворительны, тем более, что наскоки злопыхателей дают нам хорошую возможность обстоятельно излагать российскую позицию и показывать реальное положение дел", - пояснил собеседник агентства. Он отметил, что российская сторона старается полемизировать не в оборонительном, а в наступательном ключе. "Благо, в нашем распоряжении имеются веские аргументы и факты", - заключил постпред РФ. Совет управляющих МАГАТЭ проходил в Вене 19-21 ноября.

