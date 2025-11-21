Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГП назвала сумму возмещенного государству ущерба в дорожном строительстве - 21.11.2025
ГП назвала сумму возмещенного государству ущерба в дорожном строительстве
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Российские прокуроры с 2024 года помогли компенсировать государству 2,5 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений либо ненадлежащего исполнения контрактных обязательств в сфере дорожного строительства, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуроры активно используют судебные полномочия для обеспечения законности в сфере исполнения законодательства о дорожной деятельности. С начала 2024 года прокурорами в суды направлено свыше 18 тысяч исков на сумму 2,7 миллиарда рублей, 2,5 миллиарда рублей составила сумма возмещенного государству ущерба от преступлений либо ненадлежащего исполнения контрактных обязательств. Вступление прокуроров в арбитражные процессы для защиты публичных интересов позволило сохранить в казне 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению генпрокурора Александра Гуцана прокуроры на постоянной основе обеспечивают законность при расходовании бюджетных средств, направленных на важнейшие инфраструктурные проекты в сфере модернизации автомобильных дорог, используя судебные механизмы. Особое внимание уделяется их реализации в рамках программных мероприятий национальных проектов. При этом прокуроры инициируют оспаривание незаконно проведенных закупок, в судебном порядке реагируют на нарушения при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов. Также принимаются меры к компенсации ущерба, причиненного преступными и иными противоправными действиями.
бизнес, россия, рф, генеральная прокуратура
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Генеральная прокуратура
11:15 21.11.2025
 
ГП назвала сумму возмещенного государству ущерба в дорожном строительстве

ГП РФ: прокуроры помогли компенсировать 2,5 млрд руб ущерба в дорожном строительстве

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Российские прокуроры с 2024 года помогли компенсировать государству 2,5 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений либо ненадлежащего исполнения контрактных обязательств в сфере дорожного строительства, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуроры активно используют судебные полномочия для обеспечения законности в сфере исполнения законодательства о дорожной деятельности. С начала 2024 года прокурорами в суды направлено свыше 18 тысяч исков на сумму 2,7 миллиарда рублей, 2,5 миллиарда рублей составила сумма возмещенного государству ущерба от преступлений либо ненадлежащего исполнения контрактных обязательств. Вступление прокуроров в арбитражные процессы для защиты публичных интересов позволило сохранить в казне 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению генпрокурора Александра Гуцана прокуроры на постоянной основе обеспечивают законность при расходовании бюджетных средств, направленных на важнейшие инфраструктурные проекты в сфере модернизации автомобильных дорог, используя судебные механизмы. Особое внимание уделяется их реализации в рамках программных мероприятий национальных проектов.
При этом прокуроры инициируют оспаривание незаконно проведенных закупок, в судебном порядке реагируют на нарушения при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов. Также принимаются меры к компенсации ущерба, причиненного преступными и иными противоправными действиями.
 
Происшествия Бизнес РОССИЯ РФ Генеральная прокуратура
 
 
Заголовок открываемого материала