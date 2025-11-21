https://1prime.ru/20251121/uscherb-864787439.html

ГП назвала сумму возмещенного государству ущерба в дорожном строительстве

ГП назвала сумму возмещенного государству ущерба в дорожном строительстве

МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Российские прокуроры с 2024 года помогли компенсировать государству 2,5 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений либо ненадлежащего исполнения контрактных обязательств в сфере дорожного строительства, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуроры активно используют судебные полномочия для обеспечения законности в сфере исполнения законодательства о дорожной деятельности. С начала 2024 года прокурорами в суды направлено свыше 18 тысяч исков на сумму 2,7 миллиарда рублей, 2,5 миллиарда рублей составила сумма возмещенного государству ущерба от преступлений либо ненадлежащего исполнения контрактных обязательств. Вступление прокуроров в арбитражные процессы для защиты публичных интересов позволило сохранить в казне 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поручению генпрокурора Александра Гуцана прокуроры на постоянной основе обеспечивают законность при расходовании бюджетных средств, направленных на важнейшие инфраструктурные проекты в сфере модернизации автомобильных дорог, используя судебные механизмы. Особое внимание уделяется их реализации в рамках программных мероприятий национальных проектов. При этом прокуроры инициируют оспаривание незаконно проведенных закупок, в судебном порядке реагируют на нарушения при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов. Также принимаются меры к компенсации ущерба, причиненного преступными и иными противоправными действиями.

