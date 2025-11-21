https://1prime.ru/20251121/vagenkneht-864775875.html
Вагенкнехт призвала ЕС предложить снятие санкций с России
Вагенкнехт призвала ЕС предложить снятие санкций с России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Вагенкнехт призвала ЕС предложить снятие санкций с России
Европейский союз должен предложить снятие санкций с Российской Федерации и возобновить отношения с Москвой в области поставок энергоресурсов взамен на... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T02:12+0300
2025-11-21T02:12+0300
2025-11-21T02:12+0300
БЕРЛИН, 21 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз должен предложить снятие санкций с Российской Федерации и возобновить отношения с Москвой в области поставок энергоресурсов взамен на урегулирование в конфликте на Украине, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Чтобы вновь суметь оказывать влияние на переговоры, европейцам следовало бы предложить прекращение санкций и возобновление отношений в области энергоресурсов с Россией в обмен на прекращение огня. Это было бы в интересах граждан и предприятий в Германии", - написала она на своей странице в соцсети X.
Вагенкнехт назвала "позором" то, что европейцы загнали себя в "дипломатическую изоляцию", а министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепфуль даже не был осведомлен о недавних переговорах между США и Россией по 28-пунктному мирному плану по Украине.
"Вместо того чтобы продолжать эту войну, которую Украине не победить, вбухивая в нее миллиарды, (канцлер Фридрих) Мерц и (председатель Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и остальные должны наконец поддержать мирные переговоры", - подчеркнула она.
В то же время политик констатировала, что Еврокомиссия намерена выделить еще 135 миллиардов евро помощи ЕС для Украины, в то время как страна "всё глубже тонет в болоте коррупции", а несколько членов правительства и доверенных лиц Владимира Зеленского подозреваются в незаконном обогащении посреди войны.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что план США по урегулированию конфликта соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими территориями.
Вагенкнехт призвала ЕС предложить снятие санкций с России
Вагенкнехт: ЕС должен предложить снятие санкций и возобновление отношений с Россией
