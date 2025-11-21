https://1prime.ru/20251121/vagon-864802076.html

РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем

РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем - 21.11.2025, ПРАЙМ

РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем

РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T17:45+0300

2025-11-21T17:45+0300

2025-11-21T17:46+0300

бизнес

россия

пекин

китай

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801475_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2545ddfc2e77418998c1fb3c4e91afa.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов. "Мы сейчас изучаем, провели эксперимент. Есть очень много вопросов технических и организационных, поэтому их решим, и будем двигаться дальше. Сначала мы их запускаем на короткое расстояние, посмотрим на какое", – рассказал Павлов в кулуарах форума "Транспорт России" об этих вагонах. Ранее в РЖД рассказывали РИА Новости, что с 25 февраля по 11 марта 2025 года российские и китайские железные дороги провели опытную поездку обновленного подвижного состава по маршруту Пекин – Улан-Батор – Москва и обратно. В составе было 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшихся на сети РЖД. Китайские пассажирские вагоны, уточняли в РЖД, ранее курсировали по железным дорогам России в составе поезда №3/4 Пекин – Москва и №402/401 Суйфэньхэ - Гродеково, но в другой модификации. "Дата запуска пока не согласована – зависит от решения технических и организационных вопросов. Дальше будем смотреть по населенности, самое главное, чтобы по эффективности и для нас, и для китайцев это было разумно", – ответил Павлов о сроках начала курсирования обновленных китайских вагонов между Россией и КНР. РЖД после эксперимента отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин – Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд №3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог. С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.

https://1prime.ru/20251015/chislo-863517731.html

пекин

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, пекин, китай, ржд