https://1prime.ru/20251121/vagon-864802076.html
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем - 21.11.2025, ПРАЙМ
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем
РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T17:45+0300
2025-11-21T17:45+0300
2025-11-21T17:46+0300
бизнес
россия
пекин
китай
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801475_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2545ddfc2e77418998c1fb3c4e91afa.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов. "Мы сейчас изучаем, провели эксперимент. Есть очень много вопросов технических и организационных, поэтому их решим, и будем двигаться дальше. Сначала мы их запускаем на короткое расстояние, посмотрим на какое", – рассказал Павлов в кулуарах форума "Транспорт России" об этих вагонах. Ранее в РЖД рассказывали РИА Новости, что с 25 февраля по 11 марта 2025 года российские и китайские железные дороги провели опытную поездку обновленного подвижного состава по маршруту Пекин – Улан-Батор – Москва и обратно. В составе было 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшихся на сети РЖД. Китайские пассажирские вагоны, уточняли в РЖД, ранее курсировали по железным дорогам России в составе поезда №3/4 Пекин – Москва и №402/401 Суйфэньхэ - Гродеково, но в другой модификации. "Дата запуска пока не согласована – зависит от решения технических и организационных вопросов. Дальше будем смотреть по населенности, самое главное, чтобы по эффективности и для нас, и для китайцев это было разумно", – ответил Павлов о сроках начала курсирования обновленных китайских вагонов между Россией и КНР. РЖД после эксперимента отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин – Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд №3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог. С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.
https://1prime.ru/20251015/chislo-863517731.html
пекин
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801475_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7ec76748365024b039f43039657fe21e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, пекин, китай, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Пекин, КИТАЙ, РЖД
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных пассажирских вагонов между Россией и Китаем
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
"Мы сейчас изучаем, провели эксперимент. Есть очень много вопросов технических и организационных, поэтому их решим, и будем двигаться дальше. Сначала мы их запускаем на короткое расстояние, посмотрим на какое", – рассказал Павлов в кулуарах форума "Транспорт России" об этих вагонах.
Ранее в РЖД
рассказывали РИА Новости, что с 25 февраля по 11 марта 2025 года российские и китайские железные дороги провели опытную поездку обновленного подвижного состава по маршруту Пекин
– Улан-Батор – Москва
и обратно. В составе было 12 вагонов производства КНР
, ранее не эксплуатировавшихся на сети РЖД. Китайские пассажирские вагоны, уточняли в РЖД, ранее курсировали по железным дорогам России в составе поезда №3/4 Пекин – Москва и №402/401 Суйфэньхэ - Гродеково, но в другой модификации.
"Дата запуска пока не согласована – зависит от решения технических и организационных вопросов. Дальше будем смотреть по населенности, самое главное, чтобы по эффективности и для нас, и для китайцев это было разумно", – ответил Павлов о сроках начала курсирования обновленных китайских вагонов между Россией и КНР.
РЖД после эксперимента отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин – Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд №3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог. С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.
Число бронирований поездок в Китай за первый месяц безвиза выросло на 20%