Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России
Блогер-иноагент Илья Варламов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения
2025-11-21T04:10+0300
2025-11-21T04:10+0300
2025-11-21T04:10+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Блогер-иноагент Илья Варламов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в августе заочно приговорил Варламова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет за распространение фейков о ВС РФ и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Находящийся за рубежом Варламов объявлен в международный розыск.
При этом, по документам, Варламов не закрыл ИП в России. Так, 13 сентября в налоговую были предоставлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию, что можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.
Как указано в документах, Варламов зарегистрировал ИП в феврале 2013 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность рекламная", а в качестве дополнительного - "прочие виды полиграфической деятельности".
Минюст РФ в марте 2023 года включил блогера в реестр иноагентов, а 21 октября 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России
Блогер Илья Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России
