Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251121/varlamov-864777572.html
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России
Блогер-иноагент Илья Варламов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T04:10+0300
2025-11-21T04:10+0300
бизнес
россия
рф
москва
вс рф
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864777572.jpg?1763687450
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Блогер-иноагент Илья Варламов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы в августе заочно приговорил Варламова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет за распространение фейков о ВС РФ и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Находящийся за рубежом Варламов объявлен в международный розыск. При этом, по документам, Варламов не закрыл ИП в России. Так, 13 сентября в налоговую были предоставлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию, что можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи. Как указано в документах, Варламов зарегистрировал ИП в феврале 2013 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность рекламная", а в качестве дополнительного - "прочие виды полиграфической деятельности". Минюст РФ в марте 2023 года включил блогера в реестр иноагентов, а 21 октября 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, москва, вс рф, социальный фонд
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ВС РФ, Социальный фонд
04:10 21.11.2025
 
Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

Блогер Илья Варламов сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Блогер-иноагент Илья Варламов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в августе заочно приговорил Варламова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет за распространение фейков о ВС РФ и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Находящийся за рубежом Варламов объявлен в международный розыск.
При этом, по документам, Варламов не закрыл ИП в России. Так, 13 сентября в налоговую были предоставлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию, что можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.
Как указано в документах, Варламов зарегистрировал ИП в феврале 2013 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность рекламная", а в качестве дополнительного - "прочие виды полиграфической деятельности".
Минюст РФ в марте 2023 года включил блогера в реестр иноагентов, а 21 октября 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
 
БизнесРОССИЯРФМОСКВАВС РФСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала