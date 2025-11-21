https://1prime.ru/20251121/vinodelie-864787866.html
В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия
В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия
Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T11:26+0300
2025-11-21T11:26+0300
2025-11-21T11:37+0300
экономика
общество
россия
москва
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864787713_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_a2a8872edd466afcd699b211eb7ec9ce.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), открылась 21 ноября в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Участниками конференции стали российские и зарубежные специалисты и ученые, которые обсудят актуальные темы, связанные с качеством, производством и оборотом винодельческой продукции. "Сегодняшняя научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия особенная, потому что она у нас с вами проходит в юбилейный год. В этом году институту исполнилось 90 лет", - сказал во время открытия конференции научный руководитель института, академик Российской академии наук (РАН) Лев Оганесянц. Конференция проходит в рамках 27-го международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков, также проводимого институтом.
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864787713_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_bfc3e23ddfca6bc1e1782623436fa866.jpg
