В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия - 21.11.2025
В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия
В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия
Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T11:26+0300
2025-11-21T11:37+0300
экономика
общество
россия
москва
вино
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), открылась 21 ноября в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Участниками конференции стали российские и зарубежные специалисты и ученые, которые обсудят актуальные темы, связанные с качеством, производством и оборотом винодельческой продукции. "Сегодняшняя научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия особенная, потому что она у нас с вами проходит в юбилейный год. В этом году институту исполнилось 90 лет", - сказал во время открытия конференции научный руководитель института, академик Российской академии наук (РАН) Лев Оганесянц. Конференция проходит в рамках 27-го международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков, также проводимого институтом.
москва
общество , россия, москва, вино
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, вино
11:26 21.11.2025 (обновлено: 11:37 21.11.2025)
 
В Москве открылась конференция по актуальным вопросам виноделия

В Москве открылась международная конференция по актуальным вопросам виноделия

© РИА Новости . Алексей Куденко
Продажа вина
Продажа вина - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Продажа вина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), открылась 21 ноября в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Участниками конференции стали российские и зарубежные специалисты и ученые, которые обсудят актуальные темы, связанные с качеством, производством и оборотом винодельческой продукции.
"Сегодняшняя научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия особенная, потому что она у нас с вами проходит в юбилейный год. В этом году институту исполнилось 90 лет", - сказал во время открытия конференции научный руководитель института, академик Российской академии наук (РАН) Лев Оганесянц.
Конференция проходит в рамках 27-го международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков, также проводимого институтом.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАвино
 
 
