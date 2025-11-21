Выручка топ-50 российских компаний в I полугодии составила 34,8 трлн рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Выручка 50 крупнейших российских публичных нефинансовых компаний в первом полугодии 2025 года составила 34,8 триллиона рублей, оставшись на уровне аналогичного периода предыдущего года, несмотря на ухудшение макроэкономических условий, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА. "Несмотря на ухудшение макроэкономических условий в первом полугодии 2025 года объем выручки топ-50 компаний остался на уровне аналогичного периода предыдущего года – выручка составила 34,8 триллиона рублей, так же, как и в первом полугодии 2024 года", - подсчитало агентство. Среди факторов, которые негативно влияют на динамику роста выручки в 2025 году, АКРА отмечает снижение цен на нефть, колебания валютного курса, более избирательное предоставление господдержки в условиях бюджетного дефицита, замедление наблюдаемое в отдельных секторах экономики. При этом динамика выручки в 2024-2025 годах продолжает уступать динамике ВВП в текущих ценах: отношение выручки компаний выборки к ВВП продолжило снижение третий год подряд и по итогам прошлого года составило 36% (против 37% в 2023 году) и осталось на этом же уровне по итогам первого полугодия 2025 года (в 2021 году этот показатель находился на уровне 44%). Разворот данной тенденции в среднесрочной перспективе будет зависеть от внешнеполитической обстановки, считают в агентстве. Прирост выручки в розничной торговле в первой половине 2025 года составил 21%, электроэнергетике - 10%, транспортном секторе - 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Благодаря этому объем выручки топ-50 компаний по результатам первого полугодия 2025 года остался на уровне соответствующего периода 2024 года несмотря на снижение выручки компаний из экспортно-ориентированных отраслей. Выручка в нефтегазовом секторе снизилась на 11%, в металлургическом секторе на 3,8% на фоне нисходящей траектории мировых цен на нефть и металлургическую продукцию, а также продолжающегося санкционного давления. "Финансовая устойчивость в среднем по анализируемой выборке компаний в 2024 году и по итогам первой половины 2025 года оставалась на комфортном уровне несмотря на негативную динамику отдельных финансовых показателей в 2022-2025 годах, чему способствовали сохраняющаяся высокая рентабельность, умеренная долговая нагрузка и комфортный показатель обслуживания долга", - констатирует агентство. АКРА допускает вероятность дальнейшего роста долговой нагрузки, а также снижения покрытия процентов по итогам 2025 года с учетом сохранения высокого уровня стоимости заемного финансирования в первой половине текущего года, но не ожидает, что отношение общего долга к средствам от операций (FFO) до чистых процентных платежей и налогов для топ-50 компаний превысит 2,5x, а отношение FFO до чистых процентных платежей и налогов к процентным платежам будет ниже 2,8x. "Развитие ситуации в 2026-2028 годах продолжит зависеть от совокупности взаимосвязанных факторов - макроэкономического фона, в том числе от динамики ключевой ставки, изменения геополитической ситуации и способности компаний сохранять рентабельность в неблагоприятных условиях", - заключают в агентстве.
00:30 21.11.2025
 
Выручка топ-50 российских компаний в I полугодии составила 34,8 трлн рублей

АКРА: выручка топ-50 российских компаний в I полугодии составила 34,8 триллиона рублей

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Выручка 50 крупнейших российских публичных нефинансовых компаний в первом полугодии 2025 года составила 34,8 триллиона рублей, оставшись на уровне аналогичного периода предыдущего года, несмотря на ухудшение макроэкономических условий, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.
"Несмотря на ухудшение макроэкономических условий в первом полугодии 2025 года объем выручки топ-50 компаний остался на уровне аналогичного периода предыдущего года – выручка составила 34,8 триллиона рублей, так же, как и в первом полугодии 2024 года", - подсчитало агентство.
Среди факторов, которые негативно влияют на динамику роста выручки в 2025 году, АКРА отмечает снижение цен на нефть, колебания валютного курса, более избирательное предоставление господдержки в условиях бюджетного дефицита, замедление наблюдаемое в отдельных секторах экономики.
При этом динамика выручки в 2024-2025 годах продолжает уступать динамике ВВП в текущих ценах: отношение выручки компаний выборки к ВВП продолжило снижение третий год подряд и по итогам прошлого года составило 36% (против 37% в 2023 году) и осталось на этом же уровне по итогам первого полугодия 2025 года (в 2021 году этот показатель находился на уровне 44%). Разворот данной тенденции в среднесрочной перспективе будет зависеть от внешнеполитической обстановки, считают в агентстве.
Прирост выручки в розничной торговле в первой половине 2025 года составил 21%, электроэнергетике - 10%, транспортном секторе - 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Благодаря этому объем выручки топ-50 компаний по результатам первого полугодия 2025 года остался на уровне соответствующего периода 2024 года несмотря на снижение выручки компаний из экспортно-ориентированных отраслей. Выручка в нефтегазовом секторе снизилась на 11%, в металлургическом секторе на 3,8% на фоне нисходящей траектории мировых цен на нефть и металлургическую продукцию, а также продолжающегося санкционного давления.
"Финансовая устойчивость в среднем по анализируемой выборке компаний в 2024 году и по итогам первой половины 2025 года оставалась на комфортном уровне несмотря на негативную динамику отдельных финансовых показателей в 2022-2025 годах, чему способствовали сохраняющаяся высокая рентабельность, умеренная долговая нагрузка и комфортный показатель обслуживания долга", - констатирует агентство.
АКРА допускает вероятность дальнейшего роста долговой нагрузки, а также снижения покрытия процентов по итогам 2025 года с учетом сохранения высокого уровня стоимости заемного финансирования в первой половине текущего года, но не ожидает, что отношение общего долга к средствам от операций (FFO) до чистых процентных платежей и налогов для топ-50 компаний превысит 2,5x, а отношение FFO до чистых процентных платежей и налогов к процентным платежам будет ниже 2,8x.
"Развитие ситуации в 2026-2028 годах продолжит зависеть от совокупности взаимосвязанных факторов - макроэкономического фона, в том числе от динамики ключевой ставки, изменения геополитической ситуации и способности компаний сохранять рентабельность в неблагоприятных условиях", - заключают в агентстве.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАКРА
 
 
