Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,12 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,12 рубля - 21.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,12 рубля
21.11.2025 Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 10 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 10 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.