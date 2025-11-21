Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,12 рубля

https://1prime.ru/20251121/yuan-864785708.html

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 10 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.

