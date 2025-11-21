https://1prime.ru/20251121/yuan-864798613.html

Курс юаня продолжает падать третью сессию подряд

2025-11-21T16:45+0300

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжает ощутимо падать третью сессию подряд, направляясь в район "круглой" отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.55 мск падал на 15 копеек (-1,4%), до 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,02-11,17 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,06 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,135 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,78 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в пятницу ощутимо дешевеет третий день подряд, обновляя минимумы с конца октября. При этом курс китайской валюты направляется к психологически значимому уровню поддержки в 11 рублей. "Рубль демонстрирует устойчивое укрепление по отношению к основным иностранным валютам. Влияние геополитических новостей было в полной мере учтено рынком в среду и четверг. В настоящий момент ключевым фактором, поддерживающим рубль, является приближение периода налоговых выплат экспортеров, что обуславливает ожидаемый рост предложения иностранной валюты на рынке", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,23% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.56 мск снижалась на 0,7%, до 62,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,2 пункта. Прогнозы Текущее укрепление рубля носит, скорее всего, краткосрочный характер, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В декабре российская валюта может потерять около 5% на фоне предпраздничного роста расходов и последствий санкционного давления на экспортную выручку", - оценивает он. До завершения пятничной сессии внебиржевой курс доллара предпримет попытку приблизиться к отметке 78,5 рубля, полагает Попова из ИК "Риком-траст". "Диапазон биржевого курса юаня составит 11-11,15 рубля, внебиржевого евро: 90,8-91,2 рубля к концу торгового дня", - оценивает она.

