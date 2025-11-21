https://1prime.ru/20251121/yuan-864805757.html
Юань завершил неделю снижением до 11,09 рубля
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, как и за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек, до 11,09 рубля. За неделю юань снизился на 29 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,02-11,43 рубля.
