https://1prime.ru/20251121/yuar-864782338.html
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике - 21.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике
Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T08:33+0300
2025-11-21T08:33+0300
2025-11-21T08:33+0300
энергетика
россия
южная африка
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования деталей требуется время, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в республике Роман Амбаров. "Наблюдаем интерес компаний наших стран к развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, поставок техники и минеральных ресурсов", - сказал он агентству. Дипломат подчеркнул, что соответствующие переговоры сейчас в рабочей стадии, и для определения и согласования финансовых, технических и регуляторных деталей требуется время.
южная африка
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная африка, рф
Энергетика, РОССИЯ, Южная Африка, РФ
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике
Посол Амбаров: компании из РФ и Южной Африки обсуждают сотрудничество в энергетике
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования деталей требуется время, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в республике Роман Амбаров.
"Наблюдаем интерес компаний наших стран к развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, поставок техники и минеральных ресурсов", - сказал он агентству.
Дипломат подчеркнул, что соответствующие переговоры сейчас в рабочей стадии, и для определения и согласования финансовых, технических и регуляторных деталей требуется время.