https://1prime.ru/20251121/yuar-864782338.html

Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике

Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике - 21.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике

Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T08:33+0300

2025-11-21T08:33+0300

2025-11-21T08:33+0300

энергетика

россия

южная африка

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования деталей требуется время, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в республике Роман Амбаров. "Наблюдаем интерес компаний наших стран к развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, поставок техники и минеральных ресурсов", - сказал он агентству. Дипломат подчеркнул, что соответствующие переговоры сейчас в рабочей стадии, и для определения и согласования финансовых, технических и регуляторных деталей требуется время.

южная африка

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная африка, рф