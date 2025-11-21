Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251121/yuar-864782338.html
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике - 21.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике
Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T08:33+0300
2025-11-21T08:33+0300
энергетика
россия
южная африка
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования деталей требуется время, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в республике Роман Амбаров. "Наблюдаем интерес компаний наших стран к развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, поставок техники и минеральных ресурсов", - сказал он агентству. Дипломат подчеркнул, что соответствующие переговоры сейчас в рабочей стадии, и для определения и согласования финансовых, технических и регуляторных деталей требуется время.
южная африка
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, южная африка, рф
Энергетика, РОССИЯ, Южная Африка, РФ
08:33 21.11.2025
 
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике

Посол Амбаров: компании из РФ и Южной Африки обсуждают сотрудничество в энергетике

© CC BY 2.0 / flowcommФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Флаг ЮАР. Архивное фото
© CC BY 2.0 / flowcomm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Компании из России и Южной Африки обсуждают развитие сотрудничества в таких сферах, как энергетика, поставка техники и добыча ископаемых, но для согласования деталей требуется время, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в республике Роман Амбаров.
"Наблюдаем интерес компаний наших стран к развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, поставок техники и минеральных ресурсов", - сказал он агентству.
Дипломат подчеркнул, что соответствующие переговоры сейчас в рабочей стадии, и для определения и согласования финансовых, технических и регуляторных деталей требуется время.
 
ЭнергетикаРОССИЯЮжная АфрикаРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала