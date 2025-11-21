"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ухудшение уровня командования западными вооруженными силами достигло своего предела, а их заявления о возможной конфронтации с Россией свидетельствуют о нехватке компетентности, отметил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимают, что делают. Они ужасно некомпетентны. &lt;…&gt; Ситуация такова, что реалистически настроенные военные и специалисты по разведке на Западе все еще остаются. Они действительно бьют тревогу &lt;…&gt; Так что, если кто-то хочет по-настоящему воевать с Россией, милости просим", — сказал онМартьянов считает, что недавние заявления лидеров европейских стран о возможном вооруженном конфликте с Москвой базируются на абсолютно неадекватном боевом опыте их армий."В Париже говорят: "О, да, французская армия, нам нужно подготовить еще тысячу человек" … Вся ваша армия будет уничтожена за две недели, &lt;…&gt; у вас не будет тысячи человек, у вас будет, по сути, целая бригада в день, которая будет просто гибнуть &lt;…&gt; Они не изучают ведение реальных боевых действий. Они изучают войну в Персидском заливе — как разбить в пух и прах третьесортные армии. Это единственное, чему они учатся. Как вдруг продемонстрировали, что Россия может сделать их одной левой &lt;…&gt; они сразу впали в панику", — добавил аналитик.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активизацию НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои мероприятия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство увеличением военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что они готовы к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, и Запад должен пересмотреть курс на милитаризацию региона.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркнула, что Запад фактически участвует в украинском конфликте, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял о вероятности присутствия среди них кадровых военных.
05:22 21.11.2025 (обновлено: 05:42 21.11.2025)
 
"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ухудшение уровня командования западными вооруженными силами достигло своего предела, а их заявления о возможной конфронтации с Россией свидетельствуют о нехватке компетентности, отметил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
"Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимают, что делают. Они ужасно некомпетентны. <…> Ситуация такова, что реалистически настроенные военные и специалисты по разведке на Западе все еще остаются. Они действительно бьют тревогу <…> Так что, если кто-то хочет по-настоящему воевать с Россией, милости просим", — сказал он
Мартьянов считает, что недавние заявления лидеров европейских стран о возможном вооруженном конфликте с Москвой базируются на абсолютно неадекватном боевом опыте их армий.
"В Париже говорят: "О, да, французская армия, нам нужно подготовить еще тысячу человек" … Вся ваша армия будет уничтожена за две недели, <…> у вас не будет тысячи человек, у вас будет, по сути, целая бригада в день, которая будет просто гибнуть <…> Они не изучают ведение реальных боевых действий. Они изучают войну в Персидском заливе — как разбить в пух и прах третьесортные армии. Это единственное, чему они учатся. Как вдруг продемонстрировали, что Россия может сделать их одной левой <…> они сразу впали в панику", — добавил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активизацию НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои мероприятия, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство увеличением военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что они готовы к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, и Запад должен пересмотреть курс на милитаризацию региона.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркнула, что Запад фактически участвует в украинском конфликте, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял о вероятности присутствия среди них кадровых военных.
