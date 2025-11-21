https://1prime.ru/20251121/zelenskiy-864780184.html

Во Франции заявили, что визит Зеленского навредил их национальным интересам

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского и подписание многомиллиардного соглашения о поставках оружия Киеву нанесет ущерб стратегическим интересам Франции, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире YouTube-канала."Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. <…> На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась. <…> Это означает, что именно мы (французы. — Прим. ред.) будем платить за эти самолеты", — отметила она.Помимо необходимости расплачиваться за военные потребности Киева, по мнению Галактерос, ключевой проблемой для Парижа становится дирижирование антироссийской политикой в Европе."Франция становится, если можно так выразиться, острием европейских антироссийских настроений, не так ли? А это значит, <…> когда американцы окончательно нас бросят, да и британцы тоже, мы будем изо всех сил пытаться восстановить диалог с Москвой. Поскольку мы фактически берем на себя инициативу в антироссийском крестовом походе, это крайне вредит нашим национальным интересам", — сожалеет политолог.Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине ничего не изменят и только затянут конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только поставками военной техники и оборудования, но и обучением специалистов.

