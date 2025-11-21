https://1prime.ru/20251121/zelenskiy-864780184.html
Во Франции заявили, что визит Зеленского навредил их национальным интересам
Во Франции заявили, что визит Зеленского навредил их национальным интересам - 21.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции заявили, что визит Зеленского навредил их национальным интересам
Визит Владимира Зеленского и подписание многомиллиардного соглашения о поставках оружия Киеву нанесет ущерб стратегическим интересам Франции, заявила политолог... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T07:41+0300
2025-11-21T07:41+0300
2025-11-21T07:41+0300
мид
нато
владимир зеленский
мировая экономика
франция
киев
украина
общество
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского и подписание многомиллиардного соглашения о поставках оружия Киеву нанесет ущерб стратегическим интересам Франции, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире YouTube-канала."Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. <…> На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась. <…> Это означает, что именно мы (французы. — Прим. ред.) будем платить за эти самолеты", — отметила она.Помимо необходимости расплачиваться за военные потребности Киева, по мнению Галактерос, ключевой проблемой для Парижа становится дирижирование антироссийской политикой в Европе."Франция становится, если можно так выразиться, острием европейских антироссийских настроений, не так ли? А это значит, <…> когда американцы окончательно нас бросят, да и британцы тоже, мы будем изо всех сил пытаться восстановить диалог с Москвой. Поскольку мы фактически берем на себя инициативу в антироссийском крестовом походе, это крайне вредит нашим национальным интересам", — сожалеет политолог.Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине ничего не изменят и только затянут конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только поставками военной техники и оборудования, но и обучением специалистов.
https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864491098.html
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864550531.html
франция
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид, нато, владимир зеленский, мировая экономика, франция, киев, украина, общество , сергей лавров
МИД, НАТО, Владимир Зеленский, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Киев, УКРАИНА, Общество , Сергей Лавров
Во Франции заявили, что визит Зеленского навредил их национальным интересам
Галактерос: визит Зеленского стал ударом по национальным интересам Франции