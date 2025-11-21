https://1prime.ru/20251121/zoloto-864782841.html

Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром на фоне оценок участников рынка перспектив изменения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, - до 4 0052,39 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,75% - до 49,42 доллара за унцию. "Цены на золото в настоящее время замедляют снижение, и мы видим, что доллар значительно укрепился, и за этим стоит много спекуляций относительно того, продолжит ли ФРС США снижать процентные ставки или нет", - заявил агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan). Ранее в четверг минтруд США обнародовал данные, согласно которым безработица в стране в сентябре выросла до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 119 тысяч. Эта макростатистика, помимо прочего, может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 64,6% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75%.

