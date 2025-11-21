https://1prime.ru/20251121/zoloto-864804503.html

Стоимость золота готовится к снижению почти на 1% по итогам недели

2025-11-21T18:36+0300

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, однако готовится продемонстрировать снижение почти на 1% по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Аналитики отмечают, что "давление" на ценовой диапазон актива оказывают статистические данные по макроэкономике США, которые указывают на перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). По состоянию на 18.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, - до 4 071,74 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,66% - до 49,465 доллара за унцию. За неделю золото подешевело на 0,6%, серебро - на 2,5%. "Перспектива дальнейшего ряда снижений ключевой ставки в США оказалась в некоторой степени подорвана слабыми данными по рынку труда, опубликованными вчера. Думаю, именно это является основным фактором, который оказывает давление на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика WisdomTree Нитеша Шаха (Nitesh Shah). На этой неделе стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона. Кроме того, показатель безработицы в США в сентябре вырос до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали сохранения показателя на августовском уровне. Рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики составил 119 тысяч при прогнозе увеличения только на 50 тысяч.

