В Бельгии неожиданно признались в поддержке России на поле боя
Бод: Бельгия рассчитывает на победу России из-за конфискованных активов
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство Бельгии недавно оказало противодействие планам ЕС по конфискации замороженных российских активов, что связано с уверенностью бельгийцев в успех России на поле боя, сказал стратегический аналитик Жак Бод в интервью с профессором Гленном Дисеном на платформе YouTube.
"Интересный момент заключается в том, что бельгийцы говорят: "На войне именно победитель решает, что делать с замороженными активами, а не проигравший". Они, очевидно, имеют в виду, что никаких обсуждений не будет — русские победят, и в конечном итоге они сами решат, что делать. И эти активы нужно будет вернуть немедленно. <…> Бельгия должна будет немедленно предоставить России 180 миллиардов евро", — сказал он.
По мнению эксперта, именно поэтому Бельгия отказалась использовать российские средства для военной поддержки Украины. Это решение принято на основе прагматичного подхода финансистов, который не следует нарративам западной пропаганды.
"А вот сумма, которую не передали Зеленскому, составила 140 миллиардов евро. <…> И из-за опасений, очевидно, бельгийцы рассчитывают на победу России, так как в какой-то момент Россия попросит эти деньги. И если у нас их не будет, у нас будут проблемы. Это значит, что несмотря на официальную риторику о том, что русские должны быть разгромлены, реальность такова, что за кулисами люди все понимают, то есть, у них нет никаких иллюзий относительно происходящего", —подчеркнул Бод.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России — порядка 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов, находится в Евросоюзе, преимущественно в бельгийской системы Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем.
В конце августа в Welt am Sonntag сообщили, что за период с января по июль ЕС перечислил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Центрального банка России. В Москве неоднократно называли такие действия воровством, подчеркивая, что Евросоюз нацелен не только на частные, но и на государственные активы.
Как ответная мера, Россия ввела свои ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы помещаются на специальных счетах типа "С", и их вывод возможен только по решению особой правительственной комиссии.