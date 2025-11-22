В Буркина-Фасо одобрили соглашение с Россией об атомной энергии

https://1prime.ru/20251122/burkina-faso-864812597.html

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Законодательное собрание переходного периода Буркина-Фасо одобрило законопроект о ратификации соглашения с России об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщает портал Burkina24. Россия и Буркина-Фасо 19 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. "Депутаты рассмотрели и приняли законопроект, разрешающий ратифицировать соглашение о сотрудничестве между правительствами Буркина-Фасо и России в сфере использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в публикации. Отмечается, что законопроект был одобрен единогласно. Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.

