В Буркина-Фасо одобрили соглашение с Россией об атомной энергии

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Законодательное собрание переходного периода Буркина-Фасо одобрило законопроект о ратификации соглашения с России об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщает портал Burkina24.
Россия и Буркина-Фасо 19 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома.
"Депутаты рассмотрели и приняли законопроект, разрешающий ратифицировать соглашение о сотрудничестве между правительствами Буркина-Фасо и России в сфере использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в публикации.
Отмечается, что законопроект был одобрен единогласно.
Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.
