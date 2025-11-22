https://1prime.ru/20251122/dollar-864821728.html

Дотком призвал распродавать доллары из-за грядущего краха США

Дотком призвал распродавать доллары из-за грядущего краха США - 22.11.2025, ПРАЙМ

Дотком призвал распродавать доллары из-за грядущего краха США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал продавать доллары, поскольку США теряет привилегию управлять мировой... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T13:10+0300

2025-11-22T13:10+0300

2025-11-22T13:10+0300

экономика

сша

megaupload

mega

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал продавать доллары, поскольку США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой, и переводить все сбережения в золото. "Правительство США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой. Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Мое честное мнение: продавайте сейчас и храните все, что у вас есть, в золоте до краха. Именно этим сейчас и занимаются крупные игроки. Вы не проиграете", - написал Дотком в соцсети Х.

https://1prime.ru/20251122/dollar-864793960.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, megaupload, mega