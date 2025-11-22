https://1prime.ru/20251122/dollar-864821728.html
Дотком призвал распродавать доллары из-за грядущего краха США
Дотком призвал распродавать доллары из-за грядущего краха США
2025-11-22T13:10+0300
экономика
сша
megaupload
mega
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал продавать доллары, поскольку США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой, и переводить все сбережения в золото. "Правительство США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой. Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Мое честное мнение: продавайте сейчас и храните все, что у вас есть, в золоте до краха. Именно этим сейчас и занимаются крупные игроки. Вы не проиграете", - написал Дотком в соцсети Х.
сша
Новости
Дотком призвал распродавать доллары из-за грядущего краха США
