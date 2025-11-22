https://1prime.ru/20251122/drony-864816474.html

Российские дроны сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянский район

ЛУГАНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали попытку ВСУ прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района, рассказали в МО РФ. "Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали очередную попытку боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что операторы БПЛА при помощи FPV-дрона атаковали американский бронетранспортер М113, "пытавшийся прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района". "Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", - дополнили в оборонном ведомстве. В четверг президент России Владимир Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.

