Российские дроны сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянский район - 22.11.2025
Российские дроны сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянский район
2025-11-22T06:17+0300
2025-11-22T06:17+0300
ЛУГАНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали попытку ВСУ прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района, рассказали в МО РФ. "Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали очередную попытку боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что операторы БПЛА при помощи FPV-дрона атаковали американский бронетранспортер М113, "пытавшийся прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района". "Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", - дополнили в оборонном ведомстве. В четверг президент России Владимир Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.
06:17 22.11.2025
 
Российские дроны сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянский район

ЛУГАНСК, 22 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали попытку ВСУ прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали очередную попытку боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что операторы БПЛА при помощи FPV-дрона атаковали американский бронетранспортер М113, "пытавшийся прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района".
"Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", - дополнили в оборонном ведомстве.
В четверг президент России Владимир Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.
 
