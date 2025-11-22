Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251122/ekonomika-864826823.html
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов - 22.11.2025, ПРАЙМ
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов
Повышение ценности экспортируемых из Африки критических минералов необходимо для роста индустриализации континента, заявил замминистра финансов ЮАР Дэвид... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T19:40+0300
2025-11-22T19:40+0300
мировая экономика
африка
юар
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/75893/56/758935667_52:0:3944:2189_1920x0_80_0_0_c348369667dfefff0cad184b346d5649.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Повышение ценности экспортируемых из Африки критических минералов необходимо для роста индустриализации континента, заявил замминистра финансов ЮАР Дэвид Масондо на полях саммита G20. "Мир сейчас борется с изменением климата. И у Африки есть критические минералы. И мы также заявили, что для нас недостаточно просто экспортировать эти критические минералы. Нам необходимо повысить ценность этих минералов, чтобы мы провели индустриализацию Африки", - сказал он на полях саммита G20. Саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
https://1prime.ru/20251122/g20-864825135.html
африка
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75893/56/758935667_538:0:3457:2189_1920x0_80_0_0_11c5699d4d4a3ae5079864830b92a93e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, африка, юар, максим орешкин
Мировая экономика, АФРИКА, ЮАР, Максим Орешкин
19:40 22.11.2025
 
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов

Минфин ЮАР заявил о необходимости повышения ценности экспортируемых из Африки минералов

© AFP / Jewel SamadФлаги государств G20
Флаги государств G20 - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Флаги государств G20. Архивное фото
© AFP / Jewel Samad
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Повышение ценности экспортируемых из Африки критических минералов необходимо для роста индустриализации континента, заявил замминистра финансов ЮАР Дэвид Масондо на полях саммита G20.
"Мир сейчас борется с изменением климата. И у Африки есть критические минералы. И мы также заявили, что для нас недостаточно просто экспортировать эти критические минералы. Нам необходимо повысить ценность этих минералов, чтобы мы провели индустриализацию Африки", - сказал он на полях саммита G20.
Саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Солнечная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Страны G20 выступили за рост мощностей возобновляемых источников энергии
17:35
 
Мировая экономикаАФРИКАЮАРМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала