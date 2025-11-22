https://1prime.ru/20251122/ekonomika-864826823.html
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов
2025-11-22T19:40+0300
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Повышение ценности экспортируемых из Африки критических минералов необходимо для роста индустриализации континента, заявил замминистра финансов ЮАР Дэвид Масондо на полях саммита G20. "Мир сейчас борется с изменением климата. И у Африки есть критические минералы. И мы также заявили, что для нас недостаточно просто экспортировать эти критические минералы. Нам необходимо повысить ценность этих минералов, чтобы мы провели индустриализацию Африки", - сказал он на полях саммита G20. Саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
